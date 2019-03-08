Spor Toto Süper Lig: Dg Sivasspor: 2 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor
sahasında Evkur Yeni Malatyaspor
'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Emre'nin pasında sol çaprazda topla buluşan Ziya'nın şutunda top direğin üstünden auta çıktı.
6. dakikada defanstan seken topla buluşan N'Dinga'nın ceza sahası dışında şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.
24. dakikada Barış'ın pasında topla buluşan Eren'in ceza sahası dışından şutundan top direğin yanında auta çıktı.
25. dakikada Özer'in kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa ceza sahası dışından sert vuran Fatih
'in şutunu kaleci Farnolle direğin dibinden kornere gönderdi.
28. dakikada sol kanattan Aleksic'in kullandığı köşe vuruşunda ceza yayı üzerinde topa iyi yükselen Eren'in kafa vuruşu yerden sekerek direğin üstünden auta çıktı.
35. dakikada sol kanattan Özer'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa iyi yükselen Fatih'in kafa vuruşunda top uzaktan direğin dibinden ağlarla buluştu. 1-0
37. dakikada Emre'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Özer yaptığı voleyle topu direğin yanından auta gönderdi.
45. dakikada sağ kanattan Özer'in ortasında ön direkte topu kontrol eden Douglas dönerek yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Erdinç Sezertam
xx, Mustafa Savranlar
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Fatih xxx, Bjarsmyr xx, David Braz xx, Ziya xx, N'Dinga xx Hakan Arslan
xx, Özer xxx, Douglas xxx, Emre xx, Diabate xx
Yedekler: Ali Şaşal
, Kone, Uğur, Mert Hakan, Erdoğan, Papp, Torje, Rybalka, Rochet
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Seth xx, Mustafa xx, Murat Akça
xx, Erkan xx, Donald xx, Murat Yıldırım
xx Ahmed İldiz, Barış xx, Aleksic xx, Eren xx,
Yedekler: Ertaç, Guilherme, Pereira, Kamara, Robin Yalçın, Dia, Bülent
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Fatih (dk. 35) Douglas (dk. 45) (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kart: Eren (Evkur Yeni Malatyaspor) - SİVAS
Yeni Malatyaspor, Evkur, Sivasspor, Spor
Kaynak: İHA