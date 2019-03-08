Spor Toto Süper Lig: Dg Sivasspor: 2 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor
sahasında Evkur Yeni Malatyaspor
'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
61. dakikada sağ kanattan Seth'in ortasında arka direkte Aleksic'in gelişine sert şutunda top yan ağlarda kaldı.
67. dakikada sol kanattan gelişen atakta topu önünde bulan Emre'nin ceza sahası dışından şutu kaleci Farnolle'de kaldı.
75. dakikada Aleksic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topta arka direkte Pereira'nın kafa vuruşunu kaleci Tolgahan direğin üstünden kornere gönderdi.
79. dakikada sol kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Douglas'ın ceza sahasına ortasında Bjarsmyr'in kafa vuruşu direğin üstünden dışarı çıktı.
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Erdinç Sezertam
xx, Mustafa Savranlar xxx
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Fatih
xxx (Papp dk. 84 ?), Bjarsmyr xx, David Braz xx, Ziya xx, N'Dinga xx Hakan Arslan
xx, Özer xxx (Mert Hakan dk. 70 x), Douglas xxx, Emre xx (Erdoğan dk. 90?), Diabate xx
Yedekler: Ali Şaşal
, Kone, Uğur, Torje, Rybalka, Rochet
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Seth x, Mustafa x, Murat Akça
x, Erkan x, Donald x, Murat Yıldırım
x (Guilherme dk. 46 x) Ahmed İldiz x (Kamara dk. 62 x) Barış x (Pereira dk. 46 x), Aleksic xx, Eren x,
Yedekler: Ertaç, Kamara, Robin Yalçın, Dia, Bülent
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Fatih (dk. 35), Douglas (dk. 45) (DG Sivasspor)
Sarı kartlar: David Braz (Demir Grup Sivasspor), Eren, Murat Akça, Kamara (Evkur Yeni Malatyaspor) - SİVAS
Yeni Malatyaspor, Evkur, Sivasspor, Spor
Kaynak: İHA