Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Sivasspor
, Galatasaray
'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Donk'un pasında topla buluşan ve ceza sahasına giren Linnes'in şutu filelerle buluştu. 0-1
23. dakikada sağ kanattan Diabate'nin ortasında ceza yayı içinde Erdoğan'ın vuruşunda top dışarı çıktı.
30. dakikada Sinan'ın pasında topla buluşan Muhammed'in sert vruşunda top kaleci İsmail'in kucağında kaldı.
34. dakikada Selçuk
'un pasında topla buluşan Linnes, topu penaltı noktasındaki Muğdat'a gönderdi. Muğdat şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
43. dakikada kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Rybalka topu ağlara gönderdi. 2-1
45. dakikada Erdoğan'ın şutunda top kaleci İsmail'den döndü. Dönen topu Hakan filelere yolladı. 2-2
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Zorbay Küçük xxx, Erdem Bayık
xxx, Murat Ergin Gözütok
xxx
Sivasspor: Ali xx, Mattias xx. Douglas xx, Oliveira xx. Ziya xx, Erdoğan xx Özer xx, Rybalka xxx, Diabate xx, Hakan xx, Muhammet xx
Yedekler: Kone, Uğur, Mert, Papp, Tolgahan, Torje, Fatih
Teknik Sorumlu: Ersel Uzğur
Galatasaray: İsmail xxx, Linnes xxx, Semih xxx, Emre xxx, Marcao xxx, Selçuk xx, Sinan xx, Donk xxx, N'Diaye xxx, Yunus xx, Muğdat xxx
Yedekler: Ahmet, Batuhan, Ömer, Onyekur, Atalay, Ali,Celil
Teknik Sorumlu: Levent Şahin
Goller: Rybalka (dk. 43), Hakan (dk. 45) (Sivasspor), (dk. 2), Muğdat (dk. 34) (Galatasaray)
Sarı kart: Özer (Sivasspor) - SİVAS
Galatasaray
, Sivasspor
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Kaynak: İHA