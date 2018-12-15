Spor Toto Süper Lig: Dg Sivasspor: 2 - Mke Ankaragücü: 0 (İlk Yarı)

15 Aralık 2018 Cumartesi 14:32



15 Aralık 2018 Cumartesi 14:32

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasına Demir Grup Sivasspor, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 önde tamamladı.Maçtan dakikalar (İlk yarı)3. dakikada sağ kanattan Rybalka'nın son çizgiye indikten sonra yaptığı ortasına ceza alanı içerisinde Muhammet Demir'in kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.22. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen El Kabir'in şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı çıktı.38. dakikada Emre'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Robinho'nun şutunda top direğin yanından auta çıktı.40. dakikada sağ kanattan Douglas'ın yerden ortasında savunmadan seken topa ön direkte dokunan Robinho meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.42. dakikada ceza sahasına giren Muhammet Demir, Alihan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasına gösterdi.43. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak için beyaz noktaya gelen Robinho, topu ağlara gönderdi. 1-045. dakikada Hakan Arslan'ın ceza alanına gönderdiği topu kafayla indiren Emre'nin pasında topla buluşan Muhammet Demir, yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Alpaslan Dedeş xx, Samet Çavuş xxDemir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Douglas xx, David Braz xx, Bjarsmyr xx, Uğur xx, N'Dinga xx, Hakan Arslan xx, Rybalka xx, Emre xx, Robinho xx, Muhammet DemirYedekler: Ali Şaşal, Kone, Mert Hakan, Erdoğan, Papp, Aydın, Torje, Ziya, Cyriac, RochetTeknik Direktör: Hakan KeleşMKE Ankaragücü: Altay xx, Erdem xx, Yalçın x (Alihan dk. 6 x) Kone xx, Mehmet Sak xx, Sedat xx, Faty xx, Pustila xx, Bifouma xx, İlhan xx, El Kabir xxYedekler: Korcan, Mahmut, Kubilay, Cerci, Kehinde, Erdem, Heurtaux, Mokhtar, KaanTeknik Direktör: İsmail KartalGoller: Robinho (dk. 43 pen.), Muhammet Demir (dk. 45) (DG Sivasspor) - SİVAS