16 Aralık 2018, 15:47
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Spor Toto Süper Lig: E. Yeni Malatyaspor: 2 - Antalayaspor: 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: E. Yeni Malatyaspor: 2 - Antalayaspor: 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 yenerek puanını 28'e yükselterek 2. sıraya yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 yenerek puanını 28'e yükselterek 2. sıraya yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sol kanattan Eren'in ortasında ceza sahasında Guilherme'nin şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Ardından defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

56. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Rahman Buğra Çağıran'ın şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.

72. dakikada E.Yeni Malatyasporlu futbolcular ile Antalyasporlu futbolcular arasında gerginlik yaşandı. VAR'da olayları izleyen hakem Mete Kalkavan Sadık ve Diego'yu direkt kırmızı kartla cezalandırdı.

Stat: Malatya

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Süleyman Özay xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xxx, Guilherme xxx, Murat Yıldırım xx, Adem xxx (Pereire dk. 90 ?), Eren xxx (Mina dk. 75 x), Sadık xxx, Ahmed xx, Murat Akça xx, Chebake xx, Erkan xxx, Boutaib xxx (Ramman dk. 46 x)

Yedekler: Abdulsamed, Sincere, Mustafa, Muniru, Berkan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Antalyaspor: Boffin x, Ondrej x, Salih x, Diego x, Nazım x, Hakan x, Maicon xx, Doğukan x (Drole dk. 46 x), Serdar x, Mevlüt x (Abdelaziz Barrada dk. 65 x), Chico x (William dk. 46 x)

Yedekler: Ferhat, Osman, Zeki, Aly Cissokho, Bahadır, Harun, Yekta

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Boutaib (dk. 16 ve 34) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kartlar: Sadık (dk. 72) (E.Y. Malatyaspor), Diego (dk. 72) (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: Murat Yıldırım, Eren (E.Y. Malatyaspor), Doğukan, Maicon, Ondrej, Armel Drole (Antalyaspor) - MALATYA Antalyaspor,Yeni Malatyaspor,Malatyaspor
16 Aralık 2018 Pazar 15:47



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