Spor Toto Süper Lig: E. Yeni Malatyaspor: 2 - Antalayaspor: 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor
, sahasında karşılaştığı Antalyaspor
'u 2-0 yenerek puanını 28'e yükselterek 2. sıraya yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada sol kanattan Eren'in ortasında ceza sahasında Guilherme'nin şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Ardından defans tehlikeyi uzaklaştırdı.
56. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Rahman Buğra Çağıran'ın şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.
72. dakikada E.Yeni Malatyasporlu futbolcular ile Antalyasporlu futbolcular arasında gerginlik yaşandı. VAR'da olayları izleyen hakem Mete Kalkavan
Sadık ve Diego'yu direkt kırmızı kartla cezalandırdı.
Stat: Malatya
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel
xx, Süleyman Özay xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xxx, Guilherme xxx, Murat Yıldırım
xx, Adem xxx (Pereire dk. 90 ?), Eren xxx (Mina dk. 75 x), Sadık xxx, Ahmed xx, Murat Akça
xx, Chebake xx, Erkan xxx, Boutaib xxx (Ramman dk. 46 x)
Yedekler: Abdulsamed, Sincere, Mustafa, Muniru, Berkan
Teknik Direktör: Erol Bulut
Antalyaspor: Boffin x, Ondrej x, Salih x, Diego x, Nazım x, Hakan x, Maicon
xx, Doğukan x (Drole dk. 46 x), Serdar x, Mevlüt x (Abdelaziz Barrada dk. 65 x), Chico x (William dk. 46 x)
Yedekler: Ferhat, Osman, Zeki, Aly Cissokho, Bahadır, Harun, Yekta
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Boutaib (dk. 16 ve 34) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kartlar: Sadık (dk. 72) (E.Y. Malatyaspor), Diego (dk. 72) (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: Murat Yıldırım
, Eren (E.Y. Malatyaspor), Doğukan, Maicon, Ondrej, Armel Drole (Antalyaspor) - MALATYA
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16 Aralık 2018 Pazar 15:47