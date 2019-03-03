Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir
, deplasmanda karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor
'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Mossoro'nun ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Visça, yerden şutunu çekti top kalecinin sağından ağlara gitti. 0-2
76. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Barış, düzeltip vuruşunu yaptı, top üstten dışarı çıktı.
84. dakikada topla ceza sahası çizgisine kadar gelen Visça ayak içiyle kaleyi yokladı fakat meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
Stat: Malatya
Hakemler: Fırat
Aydunus xx, Aleks Taşçıoğlu
xx, Yusuf Bozdoğan
xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Seth xx (Eren dk. 63 x), Murat Akça
x, Mustafa Akbaş
x, Bülent xx, Donald x, Murat Yıldırım
x, Chebake xx, Aleksic x, Guilherme x (Barış Alıcı dk. 46 x), Adem x (Pereira dk. 74 ?)
Yedekler: Farnolle, Şeref, Ahmed, Erkan, Dia
Teknik Direktör: Erol Bulut
Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Mahmut xxx, Epureanu xxx, Kudriashov xxx, Emre xxx (Gökhan İnler dk. 79 x), İrfan xxx, Mossoro xx (Soner dk. 85 ?), Visça xxx, Arda xx (Napoleoni dk. 74 x) Robinho
x
Yedekler: Volkan, Attamah, Bajic, Adebayor
, Jojic, Uğur, Serdar Taşçı
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Emre Belözoğlu
(dk. 44 pen), Visça (dk. 58) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Murat Akça, Guilherme (E.Yeni Malatyaspor), Visça, Kudriashov, Emre (M.Başakşehir) - MALATYA
Evkur, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Spor
Kaynak: İHA