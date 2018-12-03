Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Akhisarspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor
sahasında Akhisarspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
41. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Donald topu altıpas içerisine indirdi. Arkada bomboş bekleyen Aleksic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Malatya Stadyumu
Hakemler: Özgür Yankaya
xx Ali Saygın Ögel
xx Mehmet Cem
Handoğlu xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Guilherme xx, Murat Yıldırım
xx, Boutaib xx Eren xx, Sadık xx, Donald xx, Aleksic xx, Murat Akça
xx, Chebake xx, Rahman Buğra xx
Yedekler: Abdulsamed, Ömer, Pereira, Sincere, Ahmed, Erkan, Mina, Mustafa, Muniru, Dia
Teknik Direktör: Erol Bulut
Akhisarspor: Fatih
xx, Aykut xx, Barbosa xx, Güray xx, Onur xx, Lopes xx, Sissoko xx, Soares xx, Regattin xx, Junior xx, Caner xx
Yedekler : Bora
, Lukac, Vrsajevıc, Eray, Onurcan, Bokıla, Larsson, Kadir
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Gol: Aleksic (dk. 41) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı Kartlar: Sissoko, Caner (Akhisarspor), Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor) - MALATYA
Yeni Malatyaspor,Evkur
03 Aralık 2018 Pazartesi 21:03