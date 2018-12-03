03 Aralık 2018, 21:03
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Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Akhisarspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Akhisarspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Akhisarspor’u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Akhisarspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

41. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Donald topu altıpas içerisine indirdi. Arkada bomboş bekleyen Aleksic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Malatya Stadyumu

Hakemler: Özgür Yankaya xx Ali Saygın Ögel xx Mehmet Cem Handoğlu xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Guilherme xx, Murat Yıldırım xx, Boutaib xx Eren xx, Sadık xx, Donald xx, Aleksic xx, Murat Akça xx, Chebake xx, Rahman Buğra xx

Yedekler: Abdulsamed, Ömer, Pereira, Sincere, Ahmed, Erkan, Mina, Mustafa, Muniru, Dia

Teknik Direktör: Erol Bulut

Akhisarspor: Fatih xx, Aykut xx, Barbosa xx, Güray xx, Onur xx, Lopes xx, Sissoko xx, Soares xx, Regattin xx, Junior xx, Caner xx

Yedekler : Bora, Lukac, Vrsajevıc, Eray, Onurcan, Bokıla, Larsson, Kadir

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Gol: Aleksic (dk. 41) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı Kartlar: Sissoko, Caner (Akhisarspor), Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor) - MALATYA Yeni Malatyaspor,Evkur
03 Aralık 2018 Pazartesi 21:03



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