03 Aralık 2018, 22:09
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Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Akhisarspor: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Akhisarspor: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

59. dakikada Chebake'nin ortasına Rahman gelişine vurdu top az farkla auta çıktı.

80. dakikada Pereira uzaktan şansını denedi top auta çıktı.

81. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bokila şutunu çekti, direğe çarpan top ağlara gitti. 1-1

Stat: Malatya Stadyumu

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Ali Saygın Ögel xx, Mehmet Cem Handoğlu xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Guilherme xxx, Murat Yıldırım xx (Mustafa dk. 89 ?), Boutaib xx Eren xx (Pereira dk. 70 x), Sadık xx, Donald xx, Aleksic xx (Ömer dk. 83 x), Murat Akça xx, Chebake xx, Rahman Buğra xx

Yedekler: Abdulsamed, Sincere, Ahmed, Erkan, Mina, Muniru, Dia

Teknik Direktör: Erol Bulut

Akhisarspor: Fatih xx, Aykut xx (Vrsajevic dk. 46 x), Barbosa xx, Güray xx, Onur xx, Lopes xx, Sıssoko xxx, Soares xx, Regattın xx (Bokila dk. 69 xx), Junıor xx (Eray dk. 88 ?), Caner xx

Yedekler: Bora, Lukac, Onurcan, Larsson, Kadir

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Aleksic (dk. 41) (Evkur Yeni Malatyaspor), Bokila (dk. 81) (Akhisarspor)

Sarı Kartlar: Sissoko, Caner, Junior (Akhisarspor), Boutaib, Donald, Guilherme, Farnolle (Evkur Yeni Malatyaspor) - MALATYA Yeni Malatyaspor,Evkur
03 Aralık 2018 Pazartesi 22:09



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