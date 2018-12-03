Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Akhisarspor: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor
sahasında Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
59. dakikada Chebake'nin ortasına Rahman gelişine vurdu top az farkla auta çıktı.
80. dakikada Pereira uzaktan şansını denedi top auta çıktı.
81. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bokila şutunu çekti, direğe çarpan top ağlara gitti. 1-1
Stat: Malatya Stadyumu
Hakemler: Özgür Yankaya
xx, Ali Saygın Ögel
xx, Mehmet Cem
Handoğlu xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Guilherme xxx, Murat Yıldırım
xx (Mustafa dk. 89 ?), Boutaib xx Eren xx (Pereira dk. 70 x), Sadık xx, Donald xx, Aleksic xx (Ömer dk. 83 x), Murat Akça
xx, Chebake xx, Rahman Buğra xx
Yedekler: Abdulsamed, Sincere, Ahmed, Erkan, Mina, Muniru, Dia
Teknik Direktör: Erol Bulut
Akhisarspor: Fatih
xx, Aykut xx (Vrsajevic dk. 46 x), Barbosa xx, Güray xx, Onur xx, Lopes xx, Sıssoko xxx, Soares xx, Regattın xx (Bokila dk. 69 xx), Junıor xx (Eray dk. 88 ?), Caner xx
Yedekler: Bora
, Lukac, Onurcan, Larsson, Kadir
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Goller: Aleksic (dk. 41) (Evkur Yeni Malatyaspor), Bokila (dk. 81) (Akhisarspor)
Sarı Kartlar: Sissoko, Caner, Junior (Akhisarspor), Boutaib, Donald, Guilherme, Farnolle (Evkur Yeni Malatyaspor) - MALATYA
Yeni Malatyaspor,Evkur
03 Aralık 2018 Pazartesi 22:09