Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 3 - Ankaragücü: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor
, sahasında Ankaragücü
'nü 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Hector Canteros'un savunma arkasına attığı topa hareketlenen Hadi Sacko'nun sert şutunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağa sahip oldu.
53. dakikada Yeni Malatyaspor penaltı kazandı. Topu başına geçen Adem Büyük
meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
58. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Guilherme'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
71. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Dever düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1
79. dakikada Barış'ın ara pasıyla topla buluşan Donald'ın yerden şutu yandan dışarı çıktı.
90+4. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Ahmet'in gelişine vuruşu kaleciden döndü. Dönen topla tekrar buluşan Ahmet, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1
Stat: Malatya
Hakemler: Özgür Yankaya
xx, Cevdet Kömürcüoğlu
xx, Süleyman Özay xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xxx, Seth xx (Chebake dk. 78 x), Robin Yalçın xxx, Mustafa Akbaş
xx, Bülent x, Donald xxx, Murat xx, Pereira xx (Aleksic dk. 46 x), Adem xxx, Guilherme xxx (Ahmed dk. 72 x), Ömer xx
Yedekler: Abdulsamed, Barış, Erkan, Rahman, Dia
Teknik Direktör: Erol Bulut
Ankaragücü: Altay Bayındır
xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Pazdan xx, Pinto x, Sedat xx (Moulin dk. 81 ?), Moke xx (İlhan dk. 63 x), Sacko x (Zaur dk. 59 x), Boyd xx, Canteros xxx, Orgill x
Yedekler: Korcan, Mehmet Sak
, Alihan, Mahmut, Cebrail
, Ezequiel, Aydın
, Sadaev
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Goller: Adem (dk. 53 pen.), Guilherme (dk .58), Ahmet (dk. 90+4) (Evkur Yeni Malatyaspor), Dever (dk. 71) (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Donald, Chebake (Yeni Malatyaspor) Dever, Ante (Ankaragücü) - MALATYA
Evkur, Ankaragücü, Yeni Malatyaspor, Spor
Kaynak: İHA