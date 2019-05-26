Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe
, sahasında Antalyaspor
ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI) 13. dakikada sağ kanattan Mehmet Ekici
'nin ara pasında Isla, ceza sahası içi sağ tarafında topla buluştu. Isla'nın son çizgiye inerek içeri çevirdiği topa kale önünde Zajc'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0 17. dakikada Serdar Özkan
'ın ara pasında Doğukan, ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluştu. Doğukan'ın ceza alanı içerisine girip kaleci Volkan ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kornere çıktı. 23. dakikada sol taraftan Hasan Ali
'nin içeri çevirdiği topa ön direkte Zajc'ın vuruşunda top direğin yanından auta gitti. 33. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Amilton'un ortasına arka direkte Mevlüt'ün yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1 45+1. dakikada Harun'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Amilton'un vuruşunda meşin yuvarlak direkten auta gitti.
Stat: Ülker Hakemler: Halis Özkahya
xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Yusuf Bozdoğan
xx Fenerbahçe: Volkan xx, Isla xx, Serdar xx, Sadık xx, Hasan Ali xx, Jailson
xx, Mehmet Ekici xx, Dirar xx, Eljif xx, Zajc xx, Moses xx Yedekler: Berke, Mehmet Topal
, İsmail, Alper, Neustaedter, Abdulcebrail, Yusuf Mert
, Oğuz Kağan Teknik Direktör: Ersun Yanal
Antalyaspor: Ferhat xx, Nazım xx, Bahadır xx, Diego xx, Tarık Çamdal
xx, Chico xx, Amilton xx, Serdar xx, Harun xx, Doğukan xx, Mevlüt xx Yedekler: Ozan, Osman, Zeki, Drole, Herman Vardar, Cissokho, Doukara, Hakan, Halil İbrahim, Sergen Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Zajc (dk. 13) (Fenerbahçe), Mevlüt (dk. 33) (Antalyaspor) Sarı kart: Doğukan (Antalyaspor)
(İHA)
Mehmet Ekici
, Fenerbahçe
, Antalyaspor
, Güncel
Kaynak: İHA