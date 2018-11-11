Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe
, evinde Aytemiz Alanyaspor
ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Şener'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Haydar'da kaldı.
19. dakikada orta sahada rakiplerinden sıyrılan Valbuena'nın pasında sağ kanatta topu alan Ayew'in ceza yayı sağ tarafından sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla gitti. 1-0
24. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Eljif Elmas
'ın içeriye çevirdiği topta Frey'in topukla vuruşunu kaleci Haydar kontrol etti.
31. dakikada Valbuena'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Frey'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
Stat: Ülker
Hakemler: Alper Ulusoy
xx, Mustafa Emre
Eyisoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx
Fenerbahçe: Harun xx, Şener xx, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Isla xx, Eljif Elmas xxx, Valbuena xxx, Andre Ayew xxx, Frey xxx, Slimani xx
Yedekler: Berke, İsmail, Reyes, Yiğithan, Barış, Mahsun Çapkın, Benzia
, Mehmet Topal
Teknik Direktör: Erwin Koeman
Aytemiz Alanyaspor: Haydar x, N'Sakala x, Merih x, Tzavellas x, Baino x, Maniatis x (Villafanez dk. 35 ?), Ceyhun
x, Efecan x, Junior Fernandes x, Djalma Campos
x, Papiss Cisse
x
Yedekler: İsmail, Kaan
, Cenk Ahmet
, Welinton, Taha, Hasan, Augusto, Bobo
Teknik Sorumlu: Mustafa Camunak
Goller: Andre Ayew (dk. 19), Frey (dk. 31) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Ceyhun (Aytemiz Alanyaspor) - İSTANBUL
Aytemiz Alanyaspor,Fenerbahçe
11 Kasım 2018 Pazar 18:57