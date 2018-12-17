17 Aralık 2018, 20:55
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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Bb Erzurumspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Bb Erzurumspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta kapanış mücadelesinde yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile ilk maçına çıkan Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta kapanış mücadelesinde yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile ilk maçına çıkan Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-lacivertli ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Ayew'in savunmanın arkasına attığı yüksek pasta Egemen'den seken top Slimani'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun plase şutunda top az farkla auta çıktı.

11. dakikada Isla'nın pasında topla buluşan Valbuena, rakibini geçip son çizgiden Slimani'ye çıkardı. Bu futbolcu sert vurdu ancak yandan dışarı gönderdi.

18. dakikada Eljif'in derin pasında son çizgiye inen Isla bekletmeden arka direğe ortaladı. 2 rakibinin ortasından iyi yükselen Ayew, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

27. dakikada kazanılan köşe vuruşunda topun başına gelen Valbuena ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Skrtel kafayı vurdu ve farkı 2'ye çıkardı. 2-0

36. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Mehmet Ekici, Slimani'ye pasını aktardı. Bu futbolcu bekletmeden savunmanın arkasına aşırttı. Valbuena'nın gelişine sert şutunda kaleci Sehic 2 hamlede topa sahip oldu.

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Fenerbahçe: Harun xx, Isla xxx, Neustadter xx, Skrtel xxx, Hasan Ali xxx, Mehmet Topal xx, Eljif Elmas xxx, Ayew xxx, Mehmet Ekici xxx, Valbuena xxx, Slimani xx

Yedekler: Berke, Erten, İsmail, Ferdi, Reyes, Barış, Benzia

Teknik Direktör: Ersun Yanal

BB Erzurumspor: Sehic x, Tolga xx, Egemen x, Lokman x, Schwechlen xx, Kone x, Scuk x, Erhan x, Taylan x, Özer x, Sunu x

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Acka, Thy, Emrah, Auremir, İbrahim, Munsy, Hakan Arslan, Tshabalala, Osman

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Ayew (dk. 18), Skrtel (dk. 27) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Lokman (BB Erzurumspor) - İSTANBUL Fenerbahçe
Kaynak: İHA

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