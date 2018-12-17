Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Bb Erzurumspor: 2 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta kapanış mücadelesinde yeni teknik direktörü Ersun Yanal
'la ilk maçına çıkan Fenerbahçe
, BB Erzurumspor
'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapatan Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Kunu'nun sol kanttan ortasında ceza sahası içinde Taylan'ın bıraktığı topa arka direkteki Emrah
sert vurdu ve farkı 1'e indirdi. 2-1
53. dakikada Slimani'nin pasında topla buluşan Eljif, yine müsait durumdaki Slimani'yi gördü. Ancak Cezayirli futbolcu çok kötü bir vuruş yaparak topu yandan auta gönderdi.
57. dakikada topla buluşan Mehmet Ekici
, rakibini geçtikten sonra ceza sahası dışından çok sert vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı.
63. dakikada Valbuena'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Eljif Elmas
çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
70. dakikada Benzia
'nın ara pasında ceza sahasına giren Ayew, Egemen'i vücut çalımıyla geçip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yakın mesafeden vuruşunda Sehic gole izin vermedi.
90+2. dakikada Sunu'nun ceza sahası içine gönderdiği topu Fenerbahçe savunması uzaklaştıramazken, meşin yuvarlak son olarak THY
'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun dönerek vuruşunda top uzak köşeye gitti ve ağlarla buluştu. 2-2
Stat: Ülker Stadyumu
Hakemler: Fırat Aydınus
xx, Serkan Ok
xx, Aleks Taşçıoğlu
xx
Fenerbahçe: Harun x, Isla xx, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali x, Mehmet Topal
xx, Eljif Elmas xx, Ayew xxx (Reyes dk. 88 ?), Mehmet Ekici xx (Benzia dk. 68 x), Valbuena xxx (Barış dk. 72 x), Slimani x
Yedekler: Berke, Erten, İsmail, Ferdi
Teknik Direktör: Ersun Yanal
BB Erzurumspor: Sehic xx, Tolga xx, Egemen xx, Lokman xx, Schwechlen xx, Kone x (İbrahim dk. 46 xxx), Scuk x, Erhan xx (Thy dk. 82 xx), Taylan xx, Özer x (Emrah dk. 46 xxx), Sunu xxx
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Acka, Auremir, Munsy, Hakan Arslan
, Tshabalala
, Osman
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Goller: Ayew (dk. 18), Skrtel (dk. 27) (Fenerbahçe), Emrah (dk. 48), THY (dk. 90+2) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Lokman, Egemen (BB Erzurumspor) - İSTANBUL
Fenerbahçe
Kaynak: İHA