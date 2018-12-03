Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 2 (Maç Sonucu)

03 Aralık 2018 Pazartesi 22:06



03 Aralık 2018 Pazartesi 22:06

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, taraftarı önünde Kasımpaşa'yı konuk etti. İlk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmada Kasımpaşa ikinci yarıda Diagne ile eşitliği yakaladı ve maç 2-2 sona erdi.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)48. dakikada kazanılan serbest vuruştaTrezeguet ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Eduok kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.51. dakikada sol kanatta topla buluşan Mehmet Ekici, kale sahası içine ortaladı. Savunmadan önce topa vuran Slimani, meşin yuvarlağı yandan dışarı gönderdi.54. dakikada Trezeguet'nin sol kanattan yaptığı ortada Ben Youssef kafayla arka direğe gönderdi. Müsait pozisyondaki Diagne, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-270. dakikada Barış Alıcı'nın sağ kanattan yaptığı ortada ön direğe hareketlenen Eljif kafayı vurdu ancak yandan az farkla auta gönderdi.71. dakikada Edouk'un pasında topla buluşan Pavelka, müsait durumdaki Trezeguet'yi gördü. Bu futbolcunun yerden şutunda top direğin dibinden dışarı çıktı.80. dakikada Kasımpaşa ceza sahasında yaşanan karambolde önce Mehmet Topal ardından Frey kafayla havalandırdı. Son olarak boşta kalan topa Eljif vurdu ancak Ramazan topu kornere gönderdi.90+2. dakikada kazanılan serbest vuruşta Benzia ceza sahasına ortaladı. Kaleci Ramazan'ın yumrukladığı topa Neustadter kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.Stat: Ülker StadyumuHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kemal Yılmaz xx, Erdinç Sezertan xxFenerbahçe: Harun xx, Isla x, Neustadter xxx, Skrtel xx, Hasan Ali x, Mehmet Topal x, Eljif xx (Reyes dk. 90+1 ?), Barış xx, Mehmet Ekici x (Benzia dk. 65 xx), Valbuena xxx (Frey dk. 66 xx), Slimani xYedekler: Berke, Erten, İsmail, Şener, YiğithanTeknik Sorumlu: Erwin KoemanKasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Ben Youssef x, Özgür Çek x (Veigneau dk. 69 xx), Pavelka xx (Josue Sad dk. 81 ?), Sadiku xx, Trezeguet xxx (Koita dk. 89 ?), Tarkan xxx, Eduok xx, Diagne xxxYedekler: Eray, Mehmet Enes, Hasan, Mustafa Ethem, Hakan, Onur, YılmazTeknik Direktör: Mustafa DenizliGoller: Diagne (dk. 21 ve 54) (Kasımpaşa), Neustadter (dk. 44) (Fenerbahçe)Sarı kartlar: Isla, Mehmet Topal, Eljif (Fenerbahçe), Tarkan (Kasımpaşa) - İSTANBUL