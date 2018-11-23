23 Kasım 2018, 21:30
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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık skorla tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Onyekuru'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Fernando'nun şutunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan çeldi.

8. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Jahovic pasını kale önündeki Traore'ye aktardı. Ömer Bayram'ın araya girerek yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak kornere gitti.

11. dakikada Skubic'in sağ taraftan yaptığı ortada kale önünde Jahovic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

16. dakikada ceza yayı önünden Eren'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

18. dakikada sol taraftan Ferhat'ın yaptığı ortada top ön direkte savunmadan sekti. Ceza sahası dışında meşin yuvarlağı önünde bulan Ömer Ali'nin yaptığı vuruşta kaleci Muslera topu kornere çeldi.

20. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Feghouli'nin ortasında kale önünde Eren'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

29. dakikada sağ taraftan Fernando'nun içeri çevirdiği topa Eren'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

41. dakikada savunmadan atılan uzun pasta topla buluşan Ömer Ali'nin kaleci Muslera ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Muslera oyun alanına çeldi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Erdem Bayık xx

Galatasaray: Muslera xx, Ozan Kabak xx, Serdar xx, Maicon xx, Mariano xx, Fernando xx, Selçuk xx, Ömer xx, Feghouli xx, Onyekuru xx, Eren xx

Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Linnes, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Nagatomo, Muğdat

Teknik Sorumlu: Levent Şahin

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Diagne xx, Uğur Demirok xx, Ferhat xx, Jonsson xx, Jevtovic xx, Ömer Ali xx, Milosevic xx, Traore xx, Jahovic xx

Yedekler: Mahmut Taşkıran, Volkan Fındıklı, Ali Turan, Yatabare, Hadziahmetovic, Abro, Vedat Bora, Fofana, Opanasenko, Mücahit Atalay

Teknik Direktör: Aykut Kocaman - İSTANBUL Konyaspor,Galatasaray
23 Kasım 2018 Cuma 21:30



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