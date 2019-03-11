Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında Galatasaray
, sahasında Antalyaspor
'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI) 17. dakikada Diagne
'nin sol kanattan uzun pasını alan Feghouli'nin ceza sahası dışından çektiği şut, Antalyasporlu Doğukan'a çarparak ağlarla gitti. 1-0 35. dakikada Hakan Özmert
'in sağ köşeden kullandığı kornerde ortaya iyi yükselen Bahadır'ın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu Muslera
güçlükle üstten kornere çeldi. 37. dakikada Onyekuru'nun pasında Diagne'nin ceza sahası çizgisi üzerinden sol ayağıyla çektiği sert şut üstten auta çıktı. 40. dakikada Lyuindama ile girdiği ikili mücadelede topu kapan Duokara'nın sert şutunu Muslera kornere çeldi.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Arda Kardeşler
xx, Mustafa Emre Eyisoy
xx, Kemal Yılmaz
xx Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xx, Lyuindama xx, Marcao xx, Emre Taşdemir
xx, Ndiaye xx, Belhanda
xx, Feghouli xxx, Onyekuru xx, Emre Akbaba
xx, Diagne x Yedekler: İsmail, Ahmet, Selçuk
, Linnes, Donk, Ömer Bayram
, Semih, Muğdat, Yunus, Mitroglou Teknik Direktör: Fatih Terim
Antalyaspor: Boffin x, Celustka
x, Bahadır x, Diego x, Chico x, Hakan Özmert xx, Charles x, Doğukan x, Amilton x, Fredy x, Doukara x Yedekler: Ferhat, Osman, Zeki, Drole, Yekta, Serdar Özkan
, Harun, Ozan, Cissokho, Mevlüt Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Gol: Feghouli (dk. 17) (Galatasaray) Sarı Kartlar: Ndiaye (Galatasaray), Charles (Antalyaspor)
(İHA)
Mbaye Diagne, Antalyaspor, Galatasaray, Güncel
Kaynak: İHA