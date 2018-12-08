Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Galatasaray
, taraftarı önünde Çaykur Rizespor
'la karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray, Rodrigues'in golüyle 1-0 önde kapattı.
Maçtan dakikalar
6. dakikada Onyekuru'nun pasında topla buluşan Rodrigues, sol kanattan ceza sahası içine girerek çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Gökhan topu kornere gönderdi.
8. dakikada savunmanın hatasında topla buluşan Onyekuru ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak Gökhan bu pozisyonda da topu kornere çıkardı.
14. dakikada Rizespor'un savunmadan çıkaramadığı topu kapan Onyekuru, müsait durumdaki Rodrigues'e çıkardı. Bu futbolcunun şutu üstten auta gitti.
27. dakikada Boldrin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Samudio'nun kafayla indirdiği topa Muriqi vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
39. dakikada sol kanattan Rodrigues'in yaptığı ortada topu sırtı kaleye dönük şekilde kontrol eden Onyekuru'nun röveşata vuruşunda kaleci Gökhan son anda topu kornere çeldi.
40. dakikada gelişen Galatasaray atağında savunmanın müdahalesi sonrasında top Selçuk
'ta kaldı. Bu futbolcunun pasında Rodrigues topu ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ali Palabıyık
xx, Kemal Yılmaz
xx, Serkan Olguncan
xx
Galatasaray: Muslera
xx, Mariano xxx, Ahmet Çalık
xx, Ozan xxx, Nagatomo xx, Selçuk xxx, Onyekuru xxx, Feghouli xx, Muğdat xx, Rodrigues xxx, Eren x
Yedekler: İsmail, Maicon
, Linnes, Ömer, Yunus, Atalay, Gökay, Abdussamed
, Ali Yavuz
, Celil
Teknik Sorumlular: Levent Şahin
- Ümit Davala
Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Orhan xx, Saadane x, Brabec xx, Mehmet Uslu
xx, Petrucci xx, Abdullah xx, Aminu x, Boldrin xx, Samudio x, Muriqi xx
Yedekler: Ujkani, Cihan, Talbi, Robin Yalçın, Gladkyy, Süleyman, Emir Han
, Fink, Koray, Eren
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Rodrigues (dk. 40) (Galatasaray) - İSTANBUL
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08 Aralık 2018 Cumartesi 19:59