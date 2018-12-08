Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Galatasaray
, taraftarı önünde Çaykur Rizespor
'la karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibiyle 2-2 berabere kalarak üst üste 4. iç sahada maçından da 1 puanla ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Selçuk İnan
, Linnes'le verkaç yaptıktan sonra topu Onyekuru'ya aktardı. Bu futbolcu düzeltip çok sert vurdu. Kaleci Gökhan'dan dönen topu savunma kornere attı.
58. dakikada Rodrigues'in pasında topla hareketlenen Nagatomo, ceza sahası içine gönderdi. Savunmanın arasından yükselen Eren müsait pozisyonda kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0
60. dakikada Abdullah'ın ortasında Samudio indirdi. Muriqi'nin şutunda Muslera
topu iki hamlede güçlükle kontrol edebildi.
67. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Saadane'nin ortasında Ahmet Çalık
'tan seken topu Muriqi indirdi. Boşta kalan topa Umar Aminu çok sert vurarak farkı 1'e indirdi. 2-1
72. dakikada kazanılan serbest vuruşta topla buluşan Boldrin, Muriqi'yi gördü. Bu futbolcunun sert şutunda Ahmet Çalık'a çarpan top kornere çıktı.
80. dakikada sol kanatta topla buluşan Umar Aminu'nun ceza sahası içine yaptığı ortada boş pozisyondaki Samudio ayağının dışıyla vurarak topu ağlara gönderdi. 2-2
90+2. dakikada sol kanattan atılan uzun topta savunmanın arkasına hareketlenen Muriqi, Muslera'nın üzerinden aşırtmak istedi ancak tecrübeli kaleci gole izin vermedi.
90+5. dakikada savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Umar Aminu, Muslera'yla karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda Muslera gole izin vermedi.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ali Palabıyık
xx, Kemal Yılmaz
xx, Serkan Olguncan
xx
Galatasaray: Muslera x, Mariano xx, Ahmet Çalık x, Ozan xxx, Nagatomo xx, Selçuk xx, Onyekuru xx (Ömer Bayram
dk. 77 x), Feghouli xx (Maicon
dk. 86 ?), Muğdat x (Linnes dk. 46 xx), Rodrigues xx, Eren xx
Yedekler: İsmail, Yunus, Atalay, Gökay, Abdussamed
, Ali Yavuz
, Celil
Teknik Sorumlular: Levent Şahin
- Ümit Davala
Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Orhan xx (Koray dk. 68 xx), Saadane xx, Brabec xx (Süleyman dk. 79 xx), Mehmet Uslu
xxx, Petrucci xxx, Abdullah xx, Aminu xxx, Boldrin xxx (Fink dk. 85 ?), Samudio xx, Muriqi xxx
Yedekler: Ujkani, Cihan, Talbi, Robin Yalçın, Gladkyy, Emir Han
, Eren
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Rodrigues (dk. 40), Eren (dk. 58) (Galatasaray), Umar Aminu (dk. 67), Samudio (dk. 80) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Nagatomo, Selçuk (Galatasaray), Orhan (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL
Çaykur Rizespor,Galatasaray
08 Aralık 2018 Cumartesi 21:05