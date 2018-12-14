Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Bursaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın karşılaşmasında Göztepe sahasında Bursaspor
'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmadan önce her iki takım oyuncuları seremoniye atkılarla çıktı. Futbolcular daha sonra boyunlarındaki atkıları Göztepe ile Kızılay
'ın orta projesi olan 'Bir atkı bir oyuncak' kapsamında oluşturulan kutuya bıraktı. Atkılar köylerde ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Latolevici'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Saivet'in vuruşunda Beto
topu ayaklarıyla çıkardı.
28. dakikada Halil Akbunar'ın soldan ortasında savunmadan seken top ceza yayı üzerinde bulunan Castro'nun önüne düştü. Castro'nun bekletmeden yaptığı sert vuruşta top üstten dışarıya çıktı.
37. dakikada Lima
, Berkan'ı çalımlayıp Göztepe ceza sahasına sokuldu. Lima'nın sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta Beto topu kornere tokatladı.
Stat: Bornova
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu
xx, Erdinç Sezertam
xx, Murat Ergin Gözütok
xx
Göztepe: Beto xx, Alpaslan xx, Reis xx, Titi xx, Berkan xx, Poko xx, Borges xx, Castro xx, Halil xx, Yasin xx, Jerome xx
Yedekler: Göktuğ, Eren, Grillo, Erol Hakan, Yalçın, Gouffran, Tayfur, Samed Ali, Cikalleshi
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Bursaspor: Muhammed xx, Barış xx, Chedjou xx, Vergini xx, Umut xx, Badji xx, Saivet xx, Aytaç xx, Lima xx, Latovlevici xx, Umut Nayir xx
Yedekler: Okan, Ertuğrul, Yusuf, Erme Furkan, Emin, Onuri Tunay, Çağatay, Jani
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Sarı kart: Aytaç (Bursaspor) - İZMİR
Bursaspor
14 Aralık 2018 Cuma 21:26