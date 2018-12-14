14 Aralık 2018, 22:35
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Spor Toto Süper Lig: Göztepe 0 - Bursaspor 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe 0 - Bursaspor 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın açılış karşılaşmasında Göztepe sahasında Bursaspor ile golsüz berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın açılış karşılaşmasında Göztepe sahasında Bursaspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Halil'in ortasında Vertigini ile kaleci Okan çarpışınca topu önünde bulan Castro bekletmeden vuruşunu yaptı, kaleye giden topu Umut önledi.

67. dakikada çalımlarla ceza sahasına sokulan Castro'nun şutunda kaleci Muhammed topun sahibi oldu.

Stat: Bornova

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Erdinç Sezertam xx, Murat Ergin Gözütok xx

Göztepe: Beto xx, Alpaslan xx, Reis xx, Titi xx, Berkan xx, Poko xx, Borges xx, Castro xx, Halil xx (Samed Ali dk. 85 ?), Yasin xx (Tayfur dk. 70 x), Jerome xx (Cikalleshi dk. 82 x)

Yedekler: Göktuğ, Eren, Grillo, Erol Hakan, Yalçın, Gouffran

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Bursaspor: Muhammed xx, Barış xx, Chedjou xx, Vergini xx, Umut xx, Badji xx, Saivet xx (Jani dk. 87 ?), Aytaç xx, Lima xx, Latovlevici xx, Umut Nayir xx (Tunay dk. 72 x)

Yedekler: Okan, Ertuğrul, Yusuf, Erme Furkan, Emin, Onur, Çağatay

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Sarı kartlar: Poko (Göztepe), Aytaç, Badji, Latovlevici (Bursaspor) - İZMİR Bursaspor
14 Aralık 2018 Cuma 22:35



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