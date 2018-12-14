Spor Toto Süper Lig: Göztepe 0 - Bursaspor 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın açılış karşılaşmasında Göztepe sahasında Bursaspor
ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Halil'in ortasında Vertigini ile kaleci Okan çarpışınca topu önünde bulan Castro bekletmeden vuruşunu yaptı, kaleye giden topu Umut önledi.
67. dakikada çalımlarla ceza sahasına sokulan Castro'nun şutunda kaleci Muhammed topun sahibi oldu.
Stat: Bornova
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu
xx, Erdinç Sezertam
xx, Murat Ergin Gözütok
xx
Göztepe: Beto
xx, Alpaslan xx, Reis xx, Titi xx, Berkan xx, Poko xx, Borges xx, Castro xx, Halil xx (Samed Ali dk. 85 ?), Yasin xx (Tayfur dk. 70 x), Jerome xx (Cikalleshi dk. 82 x)
Yedekler: Göktuğ, Eren, Grillo, Erol Hakan, Yalçın, Gouffran
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Bursaspor: Muhammed xx, Barış xx, Chedjou xx, Vergini xx, Umut xx, Badji xx, Saivet xx (Jani dk. 87 ?), Aytaç xx, Lima
xx, Latovlevici xx, Umut Nayir xx (Tunay dk. 72 x)
Yedekler: Okan, Ertuğrul, Yusuf, Erme Furkan, Emin, Onur, Çağatay
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Sarı kartlar: Poko (Göztepe), Aytaç, Badji, Latovlevici (Bursaspor) - İZMİR
Bursaspor
14 Aralık 2018 Cuma 22:35