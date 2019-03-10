Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe sahasında Kasımpaşa
ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada Andre Castro
'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.
24. dakikada Axel'in uzaktan mesafeden yaptığı vuruşta top kaleci Ramazan'ın kontrolünde auta çıktı.
38. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Deniz'in ceza yayının üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
44. dakikada Kasımpaşa savunmasının hatasında topu önünde bulan Ngando'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşu az farkla dışarı gitti.
Stat: Bornova
Hakemler: Koray Gençerler
xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Samet Çavuş
xx
Göztepe: Beto
xx, Gassama xx, Reis xx, Titi xx, Berkan xx, Borges xx, Castro xx, Ngando xx, Serdar xx, Yasin xx, Deniz xx
Yedekler: Göktuğ, Alpaslan, Halil, Ghilas, Gouffran, Lumor, Poko, Yalçın, Jerome, Tayfur
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Youssef xx, Jouse Sa xx, Veigneau xx, Sadiku xx, Pavelka xx, Tarkan
xx, Hafez xx, Trezeguet xx, Koita xx
Yedekler: Eray, Hasan, Perica, Khalili, İlhan, Hajradinovic, Uğurcan, Özgür, Azad, Veysel
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Sarı kart: Sadiku (Kasımpaşa) - İZMİR
Kasımpaşa, Spor
Kaynak: İHA