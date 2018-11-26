Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe sahasında Medipol Başakşehir
'i konuk etti. İstanbul
temsilcisi karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 30'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta çıktı.
59. dakikada Gökhan'ın pasında kaleci Beto
'yla karşı karşıya kalan Napoleoni'nin vuruşunda Beto topu ayaklarıyla çıkardı.
73. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına sokulan Mossoro, penaltı noktasındaki Bajic'e aktardı. Bajic boş pozisyonda golü yaptı. 0-2
79. dakikada Halil'in sağdan ortasına iyi yükselen Yasin'in kafa vuruşunda top auta gitti.
Stat: Bornova
Hakemler: Bülent Yıldırım
xx, Mustafa Sönmez
xx, Mehmet Kısal xx
Göztepe: Beto xx, Berkan xx, Reis xx, Titi xx, Gassama xx (Tayfur dk. 81 ?), Alpaslan xx (Cikalleshi dk. 77 x), Borges xx (Ngando dk. 58 x), Castro xx, Yasin xx, Halil xx, Jerome xx
Yedekler: Göktuğ, Hakan, Poko, Grillo, Yalçın, Kadu, Samed
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Medipol Başakşehir: Mert xx, Clichy xx, Epureanu xx, da Costa xx, Caicara xx, Gökhan xx, İrfan xx (Emre dk. 65 x), Mossoro xxx (Kerim Frei
dk. 76 x), Visca xx, Napoleoni xx, Bajic xxx (Adebayor
dk. 84 ?)
Yedekler: Volkan, Attamah, Soner, Hafez, Jojic, Uğur, Salim
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Visca (dk. 9), Bajic (dk. 73) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Titi, Berkan, Gassama, Tayfur (Göztepe), İrfan, Epureanu, da Costa (Medipol Başakşehir) - İZMİR
Başakşehir
26 Kasım 2018 Pazartesi 22:05