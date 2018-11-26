26 Kasım 2018, 22:05
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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig’de Göztepe sahasında Medipol Başakşehir’i konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. İstanbul temsilcisi karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 30'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta çıktı.

59. dakikada Gökhan'ın pasında kaleci Beto'yla karşı karşıya kalan Napoleoni'nin vuruşunda Beto topu ayaklarıyla çıkardı.

73. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına sokulan Mossoro, penaltı noktasındaki Bajic'e aktardı. Bajic boş pozisyonda golü yaptı. 0-2

79. dakikada Halil'in sağdan ortasına iyi yükselen Yasin'in kafa vuruşunda top auta gitti.

Stat: Bornova

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Mustafa Sönmez xx, Mehmet Kısal xx

Göztepe: Beto xx, Berkan xx, Reis xx, Titi xx, Gassama xx (Tayfur dk. 81 ?), Alpaslan xx (Cikalleshi dk. 77 x), Borges xx (Ngando dk. 58 x), Castro xx, Yasin xx, Halil xx, Jerome xx

Yedekler: Göktuğ, Hakan, Poko, Grillo, Yalçın, Kadu, Samed

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Medipol Başakşehir: Mert xx, Clichy xx, Epureanu xx, da Costa xx, Caicara xx, Gökhan xx, İrfan xx (Emre dk. 65 x), Mossoro xxx (Kerim Frei dk. 76 x), Visca xx, Napoleoni xx, Bajic xxx (Adebayor dk. 84 ?)

Yedekler: Volkan, Attamah, Soner, Hafez, Jojic, Uğur, Salim

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Visca (dk. 9), Bajic (dk. 73) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Titi, Berkan, Gassama, Tayfur (Göztepe), İrfan, Epureanu, da Costa (Medipol Başakşehir) - İZMİR Başakşehir
26 Kasım 2018 Pazartesi 22:05



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