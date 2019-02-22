Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe sahasında Trabzonspor
ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk devresi konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Sosa'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top direğin yanında auta çıktı.
20. dakikada Castro çok uzaklardan şansını denedi, meşin yuvarlak dışarı gitti.
27. dakikada Rodallega'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf'un şutunda kaleci Beto
topu ayaklarıyla çıkardı, dönen topu kafayla tamamlayan Rodallega takımını öne geçirdi. 0-1
Stat: Bornova
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu
xx, Süleyman Özay xx, Hakan Yemişken
xx
Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Kadu xx, Titi xx, Berkan xx, Poko xx, Borges xx, Castro xx, Yasin xx, Serdar xx, Jerome xx
Yedekler: Göktuğ, Alpaslan, Halil, Ghilas, Gouffran, Ngando, Reis, Yalçın, Deniz, Tayfur
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Trabzonspor: Uğurcan xx, Kamil Ahmet
xx, Hosseini xx, Hüseyin xx, Novak xx, Abdülkadir Parmak xx, Yusuf xx, Sosa xx, Ekuban xx, Nwakaeme xx, Rodallega xx
Yedekler: Arda, Murat Cem
, Toure
, Batuhan, Ali Osman
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Gol: Rodallega (dk. 27 )(Trabzonspor)
Sarı kart: Berkan (Göztepe) - İZMİR
Trabzonspor, Spor
Kaynak: İHA