Spor Toto Süper Lig: Göztepe 1 - MKE Ankaragücü 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Göztepe sahasında MKE Anaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada ceza sahası dışından Serdar'ın şutunda top az farkla direğin üzerinden dışarıya çıktı.
7. dakikada Gassama'nın pasıyla ceza sahasına sokulan Halil'in bekletmeden vuruşunda top kaleci Korhan'da kaldı.
14. dakikada Serdar'ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Alpaslan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
40. dakikada Serdar'ın kullandığı kornerde penaltı üzerinden Deniz kafayı vurdu, top kaleci Korhan'da kaldı.
Stat: Bornova
Hakemler: Cüneyt Çakır
xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun
xx
Göztepe: Beto
xx, Gassama xx, Alpaslan xx, Titi xx, Berkan xx, Poko xx, Castro xx, Deniz xx, Halil xx, Serdar xx, Jerome xx
Yedekler: Göktuğ, Borges, Gouffran, Ngando, Lumor, Yasin, Yalçın, Tayfur, Hakan
Teknik Direktör: Tamer Tuna MKE Ankaragücü
: Korcan xx, Kitsiou xx, Alihan xx, Pazdan xx, Cebrail
xx, Moke xx, Canteros xx, Scarione xx, Sacko xx, İlhan xx, Orgill xx
Yedekler: Altay
, Sedat, Mehmet, Mahmut, Mert, Ender, Sadaev, Kaan
, Furkan
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Gol: Alpaslan (dk. 14) (Göztepe) - İZMİR
MKE Ankaragücü
, Spor
Kaynak: İHA