Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Trabzonspor: 3 (Maç Sonucu)

Kaynak: İHA

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Bordo-mavililer karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)52. dakikada Ekuban'ın pasında kale önünde topla buluşan Yusuf'un vuruşunda top Beto'da kaldı.68. dakikada kalecinin önde olduğunu fark eden Rodallega kendi yarı alanından kaleyi yokladı, top oyun alanını terk etti.69. dakikada Hosseini, Serdar Gürler'i ceza sahası içinde indirince hakem penaltı noktasını gösterdi.70. dakikada penaltıda topun başına geçen Deniz Kadah'ın penaltı vuruşunda top ağlara gitti. 1-173. dakikada Nwakaeme, ceza sahası dışında bekleyen Abdülkadir'e çıkardı. Abdülkadir, ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 1-290. dakikada Abdülkadir'in içeri çevirdiği topu Kadu ters bir vuruşla kendi ağlarına yolladı. 1-3Stat: BornovaHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Süleyman Özay xx, Hakan Yemişken xxGöztepe: Beto xx, Gassama xx, Kadu xx, Titi xx, Berkan x (Halil dk. 68 x), Poko xx, Borges x (Deniz dk. 46 xx), Castro xx, Yasin xx, Serdar xx, Jerome x (Ghilas dk. 73 x)Yedekler: Göktuğ, Alpaslan, Gouffran, Ngando, Reis, Yalçın, TayfurTeknik Direktör: Kemal ÖzdeşTrabzonspor: Uğurcan xx, Kamil Ahmet xx, Hosseini xx, Hüseyin xx, Novak xx, Abdülkadir Parmak xxx (Ali Osman dk. 90+3 ?), Yusuf xxx (Murat dk. 90+2 ?), Sosa xx, Ekuban xx (Batuhan dk. 86 ?), Nwakaeme xx, Rodallega xxxYedekler: Arda, ToureTeknik Direktör: Ünal KaramanGoller: Deniz Kadah (dk. 70 pen.), Rodallega (dk. 27), Abdülkadir Parmak (dk. 73) (Trabzonspor), Kadu (dk. 90 k.k.) (Göztepe)Sarı kartlar: Berkan, Yasin (Göztepe), Hosseini (Trabzonspor) - İZMİR