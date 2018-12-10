Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Kayserispor: 3 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa
sahasında Kayserispor
ile karşı karşıya geldi. Kasımpaşa'nın 2 penaltı atışından yararlanamadığı karşılaşmada Kayserispor 1'i penaltıdan 3 gol atarak sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Trezeguet soldan ortaladı. Ceza sahası içinde çok iyi yükselen Diagne kafayı vurdu ancak kaleci Lung bu pozisyonda gole izin vermedi.
53. dakikada Kayserispor kontratağa çok hızlı çıktı. Sol kanatta topla buluşan Bilal'in ortasında savunmanın dokunamadığı top Umut Bulut
'un önünde kaldı. Bu futbolcunun kale önünden vuruşunda Ramazan gole engel oldu.
62. dakikada sol kanatta topla buluşan Eduok, ceza sahası içindeki Trezeguet'yi gördü. Rakibinden sıyrılan Mısırlı futbolcu uzak köşeye şutunu gönderdi ancak top az farkla auta çıktı.
69. dakikada Diagne'nin düşürülmesiyle Kasımpaşa maçta 2. kez penaltı kazandı. İlk penaltıyı Diagne'nin kaçırmasının ardından ikinci penaltıyı Trezeguet kullandı. Mısırlı futbolcunun şutunda top direkten geri geldi.
69. dakikada Kasımpaşa'nın kaçırdığı penaltı bir anda Kayserispor atağına dönüştü. Sağ kanattan Mensah ortaladığı top kaleci Ramazan'dan döndü. Veysel'e çarpan top Deniz Türüç
'ün önünde kaldı. Bu futbolcu topu ağlara gönderdi. Deniz'in golü sonrasında ofsayt bayrağı kalkarken hakem Serkan Çınar
, VAR merkeziyle görüştükten sonra golü verdi. 0-2
80. dakikada Kayserispor, Kasımpaşa savunmasını yine az adamla yakaladı. Sağ kanattan Kravets'in pasında topla buluşan Chery
, müsait durumdaki Mensah'ı topla buluşturdu. Bu futbolcu rahat pozisyonda farkı 3'e çıkardı. 0-3
Stat: Recep Tayyip
Erdoğan
Hakemler: Serkan Çınar xx, Erdem Bayık
xx, Mehmet Salih
Mazlum xx
Kasımpaşa: Ramazan x, Ben Youssef xx, Veigneau xx, Popov x, Veysel xx, Pavelka x, Trezeguet xxx, Eduok xx (Özgür dk. 74 x), Tarkan
xx (Josue Sa dk. 64 x), Sadiku x (Koita dk. 76 x), Diagne x
Yedekler: Murat Can
, Eray, Onur, Hakan, Hasan, Çağtay, Mustafa
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Kayserispor: Lung xxxx, Atila Turan xxx (Varela dk. 87 ?), Kana-Biyik xxx, Levent xxx, Sapunaru xxx, Chery xxx, Bilal Başacıkoğlu xxx (Kravets dk. 64 xxx), Mensah xxx, Deniz xxx (Kucher dk. 80 x), Şamil xxx, Umut xxx
Yedekler: Vedat, Muammer, Hüseyin, Kazım, Mert, Gyan
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Chery (dk. 21 pen.), Deniz Türüç (dk. 69), Mensah (dk. 80) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Veigneau, Koita, Pavelka (Kasımpaşa), Şamil, Sapunaru (Kayserispor) - İSTANBUL
Kayserispor,Kasımpaşa
10 Aralık 2018 Pazartesi 22:16