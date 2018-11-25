25 Kasım 2018, 19:57
»»

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Kasımpaşa, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Eduok'un ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Murat Yıldırım'ın eline çarpınca hakem Fırat Aydınus pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

6. dakikada Diagne'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Farnolle'ün solundan ağlara gitti. 1-0

9. dakikada Malatyaspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştırdığı top kısa düşünce ceza yayı üzerinde topla buluşan Eduok'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.

16. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Ahmed Ildız'ın Trezeguet'ye yaptığı müdahaleyi hakem Fırat Aydınus penaltı olarak değerlendirdi.

18. dakikada Trezeguet, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

21. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Adem'in yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Ben Youssef xx, Özgür Çek xx, Pavelka xx, Josue Sa xx, Trezeguet xxx, Eduok xxx, Tarkan xx, Diagne xxx

Yedekler: Eray, Mehmet Enes, Hasan Bilal, Mustafa, Hakan, Onur, Yılmaz

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Cehabake xx, Murat Akça xx, Sadık Çiftpınar xx, Erkan Kaş xx, Ahmed Ildız xx, Muırat Yıldırım xx, Pereira xx, Adem Büyük xx, Aleksic xx, Boutaib xx

Yedekler: Abdul Samed, Gökhan, Ömer Şişmanoğlu, Eren, Seth, Mustafa, Miniru, Rahman Buğra, Dia

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Diagne (dk. 6 pen.) (Kasımpaşa) - İSTANBUL Yeni Malatyaspor,Evkur,Malatyaspor,Kasımpaşa
25 Kasım 2018 Pazar 19:57