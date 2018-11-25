Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa
, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor
ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Eduok'un ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Murat Yıldırım
'ın eline çarpınca hakem Fırat Aydınus
pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.
6. dakikada Diagne'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Farnolle'ün solundan ağlara gitti. 1-0
9. dakikada Malatyaspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştırdığı top kısa düşünce ceza yayı üzerinde topla buluşan Eduok'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.
16. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Ahmed Ildız'ın Trezeguet'ye yaptığı müdahaleyi hakem Fırat Aydınus penaltı olarak değerlendirdi.
18. dakikada Trezeguet, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
21. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Adem'in yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.
Stat: Recep Tayyip
Erdoğan
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok
xx, Aleks Taşçıoğlu
xx
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Ben Youssef xx, Özgür Çek
xx, Pavelka xx, Josue Sa xx, Trezeguet xxx, Eduok xxx, Tarkan
xx, Diagne xxx
Yedekler: Eray, Mehmet Enes, Hasan Bilal, Mustafa, Hakan, Onur, Yılmaz
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Cehabake xx, Murat Akça
xx, Sadık Çiftpınar
xx, Erkan Kaş
xx, Ahmed Ildız xx, Muırat Yıldırım xx, Pereira xx, Adem Büyük
xx, Aleksic xx, Boutaib xx
Yedekler: Abdul Samed, Gökhan, Ömer Şişmanoğlu
, Eren, Seth, Mustafa, Miniru, Rahman Buğra, Dia
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Diagne (dk. 6 pen.) (Kasımpaşa) - İSTANBUL
Yeni Malatyaspor,Evkur,Malatyaspor,Kasımpaşa
25 Kasım 2018 Pazar 19:57