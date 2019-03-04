Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Trabzonspor: 2 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa
evinde Trabzonspor
'u konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Hafes'in sağ kanattan çevirdiği ortada Tarkan
'nın kafa vuruşu sol direğin dibinden auta çıktı.
54. dakikada savunma arkasına sarkan Perica'nın sert şutunu kaleci Uğurcan çeldi. Dönen topu Trabzonspor savunması tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
63. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Hafes'in ortasına ön direkte yükselen Perica, yaptığı düzgün kafa vuruşula topu filelerle buluşturdu. 2-1
73. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Rodallega'nın şutunda kaleci Scuffet gole izin vermedi.
88. dakikada Toure
'nin ceza alanı içinde topa elle müdahalesini VAR'da izleyen Bülent Yılıdırm penaltı kararı verdi.
90. dakikada beyaz noktaya gelen Trezeguet, skora dengeyi getiren golü kaydetti. 2-2
Stat: Recep Tayyip
Erdoğan
Hakemler: Bülent Yıldırım
xx, Mustafa Emre Eyisoy
xx, Asım Yusuf Öz
xx
Kasımpaşa: Scuffet xx, Veysel xx (Karim Hafes dk. 46 xxx), Ben Youssef xx, Sadiku xx, Veigneau xx, Sa xx (Khalili dk. 81 ?), Pavelka xxx, Tarkan xx, Trezeguet xxx, İlhan Depe
xx (Hajradinovic dk. 46 x), Perica xx
Yedekler: Ramazan, Eray, Heintz, Hasan Bilal, Uğurcan, Özgür, Azad Toptik
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Trabzonspor: Uğurcan xxx, Hüseyin xxx, Toure xx, Hosseini xx, Novak xxx, Abdulkadir Parmak xx (Amiri dk. 66 x), Sosa xxx, Ekuban xxx, Nwakaeme xxxx, Yusuf Yazıcı
xx, Rodallega xx
Yedekler: Arda, Murat Akpınar
, Ali Osman
, Batuhan
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Perica (dk. 63) Trezeguet (dk. 90 pen.) (Kasımpaşa), Nwakaeme (dk. 30 ve 45+1) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Veysel, Sadiku, Sa (Kasımpaşa), Novak, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor) - İSTANBUL
Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor
Kaynak: İHA