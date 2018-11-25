25 Kasım 2018, 21:05
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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor’u 3-0’lık skor ile mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0'lık skor ile mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Adem'in pasında kale önünde kaleci Ramazan ile karşı karşıya kalan Aleksic'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ramazan oyun alanına çeldi.

55. dakikada Pavelka'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Eduok'un kaleci Farnolle ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle'e çarparak kornere gitti.

57. dakikada sağ taraftan Eduok'un kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Josue Sa'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direk tarafından ağlara gitti. 2-0

64. dakikada sağ taraftan Ahmed Ildız'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Adem Büyük'ün düzelterek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

81. dakikada ceza yayı önünden Adem Büyük'ün kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

84. dakikada Tarkan'ın pasında Yeni Malatyaspor yarı sahasında topla buluşan Diagne'nin ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

90. dakikada sol taraftan Özgür Çek'in yaptığı ortada kale önünde Trezeguet'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Ben Youssef xx, Özgür Çek xx, Pavelka xx, Josue Sa xxx (Hakan Demir dk. 87 ?), Trezeguet xx, Eduok xxx (Hasan Bilal dk. 89 ?), Tarkan xx, Diagne xxx (Ethem Erboğa dk. 90+1 ?)

Yedekler: Eray, Mehmet Enes, Onur, Yılmaz

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Cehabake xx, Murat Akça xx, Sadık Çiftpınar xx, Erkan Kaş xx (Rahman Buğra dk. 59 x), Ahmed Ildız xx, Muırat Yıldırım xx, Pereira xx (Eren Tozlu dk. 69 x), Adem Büyük xx, Aleksic xx, Boutaib xx

Yedekler: Abdul Samed, Gökhan, Ömer Şişmanoğlu, Seth, Mustafa, Miniru, Dia

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Diagne (dk. 6 pen. ve 84), Josue Sa (dk. 57) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Diagne, Veysel Sarı (Kasımpaşa), Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor) - İSTANBUL Evkur,Yeni Malatyaspor,Kasımpaşa
25 Kasım 2018 Pazar 21:05