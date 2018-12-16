Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor
, Akhisarspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada sol kanattan Güray Vural
'ın ortasında Oleksandr Kucher kafayla topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
21. dakikada sağ kanattan Deniz Türüç
'tn ortasında arka direkte Mensah topu altıpasa indirdi. Ön direğe yakın bölgede Chery
'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Suat Arslanboğa
xx, İsmail Şencan
xx, Candaş Elbil xx
Kayserispor: Lung x, Lopes x, Kucher x, Atila Turan x, Kana Bıyık x, Bilal x, Mensah x, Chery xx, Deniz Türüç xx, Umut Bulut
xx
Yedekler: Muammer, Vedat, Asamoah, Levent, Hasan Hüseyin
, Artem, Varela, Hakan
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Akhisarspor: Fatih
, Versayeviç xx, Barbosa xx, Güray x, Onru xx, Lopes x, Sissoko xx, Pesqueira, Bokila, Sergio x, Caner x
Yedekler: Lukaç, Bora
, Bilal, Aykut, Eray, Onur, Regattin, Larson, Manu
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Sarı kart: Vrsajevic (Akhisarspor) - KAYSERİ
Güray Vural,Deniz Türüç,Kayserispor
16 Aralık 2018 Pazar 17:25