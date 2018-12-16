16 Aralık 2018, 17:25
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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor, Akhisarspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor, Akhisarspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada sol kanattan Güray Vural'ın ortasında Oleksandr Kucher kafayla topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

21. dakikada sağ kanattan Deniz Türüç'tn ortasında arka direkte Mensah topu altıpasa indirdi. Ön direğe yakın bölgede Chery'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, İsmail Şencan xx, Candaş Elbil xx

Kayserispor: Lung x, Lopes x, Kucher x, Atila Turan x, Kana Bıyık x, Bilal x, Mensah x, Chery xx, Deniz Türüç xx, Umut Bulut xx

Yedekler: Muammer, Vedat, Asamoah, Levent, Hasan Hüseyin, Artem, Varela, Hakan

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Akhisarspor: Fatih, Versayeviç xx, Barbosa xx, Güray x, Onru xx, Lopes x, Sissoko xx, Pesqueira, Bokila, Sergio x, Caner x

Yedekler: Lukaç, Bora, Bilal, Aykut, Eray, Onur, Regattin, Larson, Manu

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Sarı kart: Vrsajevic (Akhisarspor) - KAYSERİ Güray Vural,Deniz Türüç,Kayserispor
16 Aralık 2018 Pazar 17:25



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