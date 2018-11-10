Spor Toto Süper Lig: Kayserispor 0 - Galatasaray: 3 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor
, Galatasaray
'ı konuk etti. Galatasaray mücadeleden 3-0 galip ayrılarak puanını 23'e yükseltti.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Mariano'nun savunmanın arkasına attığı topla buluşan Sinan'ın aşırtma şutunda kaleci Muammer son anda topu çeldi.
63. dakikada ceza sahasında topla buluşan Umut topu müsait durumdaki arkadaşına atmak istedi ancak Galatasaray defansı araya girdi. Topu önünde bulan Şamil'in sert vuruşunda top kaleci Muslera
'dan döndü. Dönen topa müdahale etmek isteyen Mensah ile kaleci Muslera'nın topu kazanma mücadelesinde Muslera sakatlandı.
75. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında Selçuk
'un savunmanın arkasına attığı topu rakibinden kurtaran Onyekuru, sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Onyekuru'nun düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2
82. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Belhanda
'nın şutu direğin dibinden auta gitti.
88. dakikada Mariano'nun sağ kanattan ortasına arka direkte gelişine vuran Ömer Bayram
, topu ağlara gönderdi. 0-3
Stat: Kadir Has
Hakemler: Ümit Öztürk
xx, İsmail Şencan
xx, Osman Gökhan Bilir
xx
Kayserispor: Muammer x, Lopes x, Rotman x, Şamil x, Bilal xx, Umut x, Chery
x (Varela dk. 61 x), Sapunaru x, Mensah xx (Hakan dk. 86 ?), Kucher x, Atilla x
Yedekler: Lung, Vedat, Gyan, Adem, Mert
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Galatasaray: Muslera xx (İsmail dk. 90 ?), Marianio xx, Maicon xx, Serdar xx, Selçuk xx (Yunus dk. 90 ?), Belhanda xx, Sinan xx, Ömer xx, Onyekuru xxx, Ozan xx, Feghouli xx (Celil dk. 87 ?)
Yedekler: Ahmet, Linnes, Muğdat
Teknik Direktör: Fatih
Terim
Goller: Onyekuru (dk. 18 ve 75), Ömer (dk. 88) (Galatasaray)
Sarı Kartlar: Kucher, Mensah, Sapunaru (Kayserispor), Feghouli, Ozan, Onyekuru (Galatasaray)
Kırmızı Kart: Lopes (dk. 83) (Kayserispor) - KAYSERİ
Fernando Muslera,Kayserispor,Galatasaray
10 Kasım 2018 Cumartesi 21:10