Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 (Maç Sonu)

Kayserispor
, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor
'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Şamil'in ara pasında Lopes topla buluştu. Sağdan Trabzonspor ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı. Top, kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.
54. dakikada Yusuf serbest atış kullandı. Yusuf'un kaleye gönderdiği şutta kaleci Lung sağına uzanarak topu çeldi.
64. dakikada Olcay Şahan
'ın ara pasında Abdülkadir ceza alanı içinde plase vuruş yaptı. Top, direğin dibinden auta çıktı.
80. dakikada Rodallega'nın ara pasında Pereira sağdan girdi şutunu attı ancak top, yan ağlarda kaldı.
82. dakikada Sosa'nın ortasında topa uzanan Ekuban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
89. dakikada Gyan kafayla pasını Bilal'e verdi. Bilal, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı anda kaleye vurmak yerine soldan gelen Umut'a pasını vermek istedi. Açısını kaybeden Umut'un ortasında top, üst ağlarda kaldı.
90+7. dakikada topu kazanan Amiri, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Amiri'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
Stat: Kadir Has
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu
xx, İsmail Şencan
xx, Murat Ergin Gözütok
xx
Kayserispor: Silviu Lung x, Tiago
Lopes xx, Levent Gülen x, Cristian
Sapunaru xx (Mert dk. 59 xx), Kana Biyik xx, Şamil Çinaz
xx, Bernard Mensah xx, Tjaronn Chery
xx, Silvestre Varela xx (Asamoah dk. 84 ?), Deniz Türüç
xx (Bilal dk. 67 xx), Umut Bulut
x
Yedekler: Muammer, Vedat, Hasan Hüseyin
, Hakan Çıtak
, Kazım, Adem, Kucher
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Hüseyin Türkmen
xx, Filip Novak xx, Zargo Toure
xx, Olcay Şahan xx (Ekuban dk. 74 xx), Jose Sosa
xx, Pereira xx, Abdülkadir Ömür
xx, Yusuf Yazıcı
xx, Nwakaeme xx (Batuhan dk. 90+4 ?), Rodallega xx (Amiri dk. 90+5 xx)
Yedekler: Esteban, Kamil Ahmet
, Murat Cem
, Abdulkadir, İbanes, Zeki Yavru
, Hosseini
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Ekuban (dk. 82), Amiri (dk. 90+7) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Cristian Sapunaru, Mert, Lung, Şamil, Tiago Lopes (Kayserispor), Pereira (Trabzonspor) - KAYSERİ
Kayserispor,Trabzonspor
01 Aralık 2018 Cumartesi 21:28