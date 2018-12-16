Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Akhisarspor: 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasından Kayserispor
, evinde Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
72. dakikada sağ kanattan Josue'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Serginho Mineiro'nun kafa vuruşunda top kaleci Lung'da kaldı.
75. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Silvestre Varela ceza sahası içine ortasını yaptı. Asamoah Gyan
güzel bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 1-0
81. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Tiago
Lopes'in pasıyla topla buluşan Bernard Mensah altıpasın yanından kaleye şutunu çekti. Kaleci Fatih Öztürk
'ün uzaklaştırmaya çalıştığı top kısa düştü. Dönen topu takip eden Tiago Lopes kontrolünü yapıp kaleye şutunu gönderdi ancak kaleci Fatih Öztürk bu topu kontrol etti.
86. dakikada Silvestre Varela'nın kısa pasıyla topla buluşan Tjaronn Chery
ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye şutunu gönderdi ancak top kaleci Fatih Öztürk'ün kontrolünde kaldı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Suat Arslanboğa
xx, İsmail Şencan
xx, Candaş Elbil xx
Kayserispor: Lung x, Lopes x, Kucher x, Atila Turan x, Kana Bıyık x, Bilal x (Varela dk. 60 xx), Mensah x, Chery xx, Deniz Türüç
xx (Levent dk. 85 ?), Umut Bulut
xx (Asamoah Gyan dk. 70 xx)
Yedekler: Muammer, Vedat, Hasan Hüseyin
, Artem, Hakan
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Akhisarspor: Fatihx, Versayeviç xx, Barbosa xx, Güray x, Onur xx (Regattin dk. 65 x), Lopes x, Sissoko xx, Pesqueira xx, Bokilax (Manu dk. 65 x), Sergio x, Caner x
Yedekler: Lukaç, Bora
, Bilal, Aykut, Eray, Onur, Larson
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Gol: Asamoah Gya (dk. 75) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Atila Turan (Kayserispor), Vrsajevic (Akhisarspor) - KAYSERİ
16 Aralık 2018 Pazar 18:23