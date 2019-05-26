Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu sona erdi

2018 -2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
Sezonu, bugün oynanan 4 karşılaşma ile sona erdi. Sezonu 69 puanla zirvede tamamlayan Galatasaray
, lig tarihindeki 22. şampiyonluğuna ulaşırken, Bursaspor
, Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile Akhisarspor ise Spor Toto 1'inci Lig'e düşen takımlar oldu. Türkiye
'yi gelecek sezon Avrupa
kupalarında temsil edecek takımlar ve yer alacakları kupalar şöyle:
Galatasaray: Şampiyonlar Ligi
Medipol Başakşehir
: Şampiyonlar Ligi ön eleme Beşiktaş
: UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor
: UEFA Avrupa Ligi ön eleme Evkur Yeni Malatyaspor
: UEFA Avrupa Ligi ön eleme
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu puan cetveli ise şu şekilde:
TAKIMLAR: O/ G/ B/ M/ A/ Y/ AV/ P
1 - Galatasaray: 34/ 20/ 9/ 5/ 72/ 36/ 36/ 69
2 - Medipol Başakşehir: 34/ 19/ 10/ 5/ 49/ 22/ 27/ 67
3 - Beşiktaş: 34/ 19/ 8/ 7/ 72/ 46/ 26/ 65
4 - Trabzonspor: 34/ 18/ 9/ 7/ 64/ 46/ 18/ 63
5 - Evkur Yeni Malatyaspor: 34/ 13/ 8/ 13/ 47/ 46/ 1/ 47
6 - Fenerbahçe: 34/ 11/ 13/ 10/ 44/ 44/ 0/ 46
7 - Antalyaspor: 34/ 13/ 6/ 15/ 39/ 55/ -16/ 45
8 - Atiker Konyaspor: 34/ 9/ 17/ 8/ 40/ 38/ 2/ 44
9 - Aytemiz Alanyaspor: 34/ 12/ 8/ 14/ 37/ 43/ -6/ 44
10 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 34/ 10/ 11/ 13/ 35/ 50/ -15/ 41
11 - Çaykur Rizespor: 34/ 9/ 14/ 11/ 48/ 50/ -2/ 41
12 - Demir Grup Sivasspor: 34/ 10/ 11/ 13/ 49/ 54/ -5/ 41
13 - MKE Ankaragücü: 34/ 11/ 7/16/ 38/ 53/ -15/ 40
14 - Kasımpaşa: 34/ 11/ 6/ 17/ 53/ 62/ -9/ 39
15 - Göztepe: 34/ 11/ 5/ 18/ 37/ 42/ -5/ 38
16 - Bursaspor: 34/ 7/ 16/ 11/ 28/ 37/ -9/ 37
17 - BB Erzurumspor: 34/ 8/ 11/ 15/ 36/ 43/ -7/ 35
18 - Akhisarspor: 34/ 6/ 9/ 19/ 33/ 54/ -21/ 27
- Bursaspor
Lefter Küçükandonyadis
, Spor
Kaynak: DHA