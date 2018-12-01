Spor Toto Süper Lig: M. Başakşehir: 0 - Dg Sivasspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir
, Demir Grup Sivasspor
'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Torje'nin şutu direğin yanından auta çıktı.
32. dakikada Epureanu'nun verdiği pasta sağ kanatta topla buluşan Visca'nın ceza sahasına girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
35. dakikada Torje'nin savunmanın arkasına bıraktığı pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Muhammet Demir
topu ağlara gönderdi. 0-1
45. dakikada Clichy'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Emre'nin ıska geçtiği top Mahmut'un önünde kaldı. Mahmut'un plase vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Stat: 3. İstanbul Fatih
Terim
Hakemler: Alper Ulusoy
xx, Volkan Ahmet Narinç xx, İbrahim Bozbey xx
Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Attamah xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mahmut xx, Emre xxx, Visca xx, Mossoro xx, Napoleoni xx, Bajic xx
Yedekler: Volkan, Adebayor
, Arda, Soner, Hafes, Jojic, Kerim, Uğur, Gökhan, Yusuf
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
DG Sivasspor: Tolgahan xx, Papp xx, Bjarsmyr xx, Braz xx, Uğur xx, Ndinga xx, Hakan xx, Torje xxx, Robinho
xx, Emre Kılınç
xx, Muhammet Demir xxx
Yedekler: Ali, Kone, Ziya, Medjani, Erdoğan, İlker, Aydın
, Rybalka, Cyriac, Alvarez
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Gol: Muhammet Demir (dk. 35) (DG Sivasspor)
Sarı kart: Robinho (Sivasspor) - İSTANBUL
Başakşehir,Sivasspor
01 Aralık 2018 Cumartesi 16:59