Spor Toto Süper Lig: M. Başakşehir: 0 - Dg Sivasspor: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir
, sahasında Demir Grup Sivasspor
'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
58. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emre Kılınç
'ın ceza sahası içine girerek yaptığı plase vuruş üstten auta çıktı.
71. dakikada Kerim'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Visca, Adebayor
'a indirdi. Adebayor'un şutunda savunmadan dönen topu Visca tamamladı ancak meşin yuvarlak auta çıktı.
79. dakikada Clichy'nin ceza sahası içine açtığı ortada Visca'nın kafa vuruşunda topu kaleci Tolgahan kornere çeldi.
79. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Mossoro'nun şutunu kaleci Tolgahan kornere çeldi.
Stat: 3. İstanbul Fatih
Terim
Hakemler: Alper Ulusoy
xx, Volkan Ahmet Narinç xx, İbrahim Bozbey xx
Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Attamah x (Kerim dk. 46 xx), Epureanu xx, Clichy xx, Mahmut xx, Emre xx, Visca xx, Mossoro xx (Soner dk. 90 ?), Napoleoni xx, Bajic x (Adebayor dk. 59 x)
Yedekler: Volkan, Arda, Hafes, Jojic, Uğur, Gökhan, Yusuf
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
DG Sivasspor: Tolgahan xx, Papp xx, Bjarsmyr xx, Braz xx, Uğur xx, Ndinga xx, Hakan xx, Torje x (Medjani dk. 68 x), Robinho
xx (Erdoğan 90+1 ?), Emre Kılınç xx, Muhammet Demir
xx (Rybalka dk. 73 x)
Yedekler: Ali, Kone, Ziya, İlker, Aydın
, Cyriac, Alvarez
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Gol: Muhammet Demir (dk. 35) (DG Sivasspor)
Sarı kartlar: Robinho, Hakan, Braz (Sivasspor), Adebayor, Emre, Epureanu (Başakşehir) - İSTANBUL
Adebayor,Başakşehir,Sivasspor
01 Aralık 2018 Cumartesi 18:07