Spor Toto Süper Lig: M.başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Medipol Başakşehir
, evinde Fenerbahçe
'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Zajc'in savunma arkasına attığı topla Eljif Elmas
buluştu. Elmas'ın ceza alanı içinde çektiği şut, kaleci Mert'te kaldı.
16. dakikada gelişen Başakşehir atağında İrfan'ın ara pasında topla buluşan Robinho
'nun şutu, kaleci Volkan'dan döndü. Dönen topu Visca tamamlamak istedi ancak top üstten auta çıktı.
19. dakikada İrfan'ın sol kanattan açtığı ortayı Volkan tokatladı. Topu altı pas içinde önünde bulan Robinho, dönüş yaparak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
21. dakikada sağ taraftan kullanılan korner vuruşunda Zajc'ın ortasına iyi yükselen Eljif'in kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.
Stat: Fatih
Terim
Hakemler: Hüseyin Göçek
xx, Serkan Ok
xx, Erdem Bayık
xx
M.Başakşehir: Mert xx, Çaiçara xxx, Mahmut xxx, Serdar ? (Attamah dk. 16 xx), Kudriashov xx, Emre xxx, Visca xxx, Mossoro xxx, Arda Turan
xx, İrfan Can
xx, Robinho xxx
Yedekler: Volkan Babacan
, Napoleoni, Soner, Jojic, Uğur Uçar
, Gökhan İnler, Adebayor
, Elia,
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Fenerbahçe: Volkan xx, İsla x, Serdar x, Skrtel x, Hasan Ali
x, Tolgay xx, Jailson
xx, Moses x, Eljif x, Zajc x, Soldado x
Yedekler: Harun, İsmail, Neustaedter, Sadık, Alper, Mehmet Ekici
, Ferdi, Şener, Frey, Valbuena
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gol: Robinho (dk. 19) (M.Başakşehir)
Sarı Kart: Tolgay (Fenerbahçe) - İSTANBUL
Robinho, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor
Kaynak: İHA