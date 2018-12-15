15 Aralık 2018, 20:01
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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada sol taraftan Napoleoni'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan İrfan Can'ın düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

22. dakikada İrfan Can'ın pasında ceza sahası içi sağ tarafı son çizgide topla buluşan Visca'nın dar açıdan yaptığı sert vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

28. dakikada ceza sahası içinde Mert'in Ndiaye'ye yaptığı müdahaleyi hakem Ümit Öztürk penaltı olarak değerlendirdi.

30. dakikada Eren'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Mert'in solundan ağlarla buluştu. 1-1

32. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında son çizgiye yakın noktadan Emre'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yakın direğin yanından auta gitti.

45+5. dakikada sağ taraftan Visca'nın ortasında arka direkte İrfan Can'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Asım Yusuf Öz xx, Osman Gökhan Bilir xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Mahmut Tekdemir xx, Epureanu xx, Clichy xx, İrfan Can xxx, Emre xx, Visca xx, Napoleoni xx, Mossoro xx, Bajic xx

Yedekler: Volkan, Attamah, Adebayor, Elia, Arda, Soner, Hafez, Kerim Frei, Uğur Uçar, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Serdar xx, Ozan Kabak xx, Nagatomo xx, Fernando xx, Ndiaye xx, Onyekuru xx, Rodrigues xx, Feghouli xx, Eren xxx

Yedekler: İsmail Çipe, Maicon, Ahmet, Selçuk, Linnes, Ömer, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Muğdat

Teknik Sorumlu: Levent Şahin

Goller: İrfan Can (dk. 18) (Medipol Başakşehir) Eren (dk. 30 pen.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Serdar, Fernando (Galatasaray), Emre (Medipol Başakşehir) - İSTANBUL İrfan Can,Galatasaray,Başakşehir
15 Aralık 2018 Cumartesi 20:01



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