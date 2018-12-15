Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir
, sahasında Galatasaray
ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada sol taraftan Napoleoni'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan İrfan Can
'ın düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
22. dakikada İrfan Can'ın pasında ceza sahası içi sağ tarafı son çizgide topla buluşan Visca'nın dar açıdan yaptığı sert vuruşta kaleci Muslera
meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
28. dakikada ceza sahası içinde Mert'in Ndiaye'ye yaptığı müdahaleyi hakem Ümit Öztürk
penaltı olarak değerlendirdi.
30. dakikada Eren'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Mert'in solundan ağlarla buluştu. 1-1
32. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında son çizgiye yakın noktadan Emre'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yakın direğin yanından auta gitti.
45+5. dakikada sağ taraftan Visca'nın ortasında arka direkte İrfan Can'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
Stat: 3. İstanbul
Başakşehir Fatih
Terim
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Asım Yusuf Öz
xx, Osman Gökhan Bilir
xx
Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Mahmut Tekdemir
xx, Epureanu xx, Clichy xx, İrfan Can xxx, Emre xx, Visca xx, Napoleoni xx, Mossoro xx, Bajic xx
Yedekler: Volkan, Attamah, Adebayor
, Elia, Arda, Soner, Hafez, Kerim Frei
, Uğur Uçar
, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Serdar xx, Ozan Kabak
xx, Nagatomo xx, Fernando xx, Ndiaye xx, Onyekuru xx, Rodrigues xx, Feghouli xx, Eren xxx
Yedekler: İsmail Çipe, Maicon
, Ahmet, Selçuk
, Linnes, Ömer, Yunus Akgün
, Celil Yüksel, Muğdat
Teknik Sorumlu: Levent Şahin
Goller: İrfan Can (dk. 18) (Medipol Başakşehir) Eren (dk. 30 pen.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Serdar, Fernando (Galatasaray), Emre (Medipol Başakşehir) - İSTANBUL
İrfan Can,Galatasaray,Başakşehir
15 Aralık 2018 Cumartesi 20:01