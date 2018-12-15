Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir
, sahasında karşılaştığı Galatasaray
ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Napoleoni'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Bajic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera
'da kaldı.
65. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
71. dakikada sağ taraftan Visca'nın ortasında arka direkte Elia'nın yaptığı gelişine vuruşta top farklı şekilde auta gitti.
78. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Selçuk
'un kullandığı serbest vuruşta top kaleci Mert'te kaldı.
89. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Feghouli'nin ortasında arka direkte Onyekuru'nun yaptığı vuruşta top kaleci Mert'te kaldı.
Stat: 3. İstanbul
Başakşehir Fatih
Terim
Hakemler: Ümit Öztürk
xx, Asım Yusuf Öz
xx, Osman Gökhan Bilir
xx
Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Mahmut Tekdemir
xx, Epureanu xx, Clichy xx, İrfan Can
xxx, Emre xx, Visca xx, Napoleoni xx (Elia dk. 67 x), Mossoro xx (Soner dk. 90+2 ?), Bajic xx (Adebayor
dk. 67 xx)
Yedekler: Volkan, Attamah, Arda, Hafez, Kerim Frei
, Uğur Uçar
, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Serdar xx, Ozan Kabak
xx, Nagatomo xx, Fernando xx, Ndiaye xx, Onyekuru xx, Rodrigues xx (Selçuk dk. 46 x), Feghouli xx, Eren xxx (Linnes dk. 83 ?)
Yedekler: İsmail Çipe, Maicon
, Ahmet, Ömer, Yunus Akgün
, Celil Yüksel, Muğdat
Teknik Sorumlu: Levent Şahin
Goller: İrfan Can (dk. 18) (Medipol Başakşehir), Eren (dk. 30 pen.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Serdar, Fernando (Galatasaray) Emre, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Caiçara (Medipol Başakşehir) - İSTANBUL
Galatasaray,Başakşehir
15 Aralık 2018 Cumartesi 21:05