15 Aralık 2018, 21:05
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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Napoleoni'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Bajic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

65. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

71. dakikada sağ taraftan Visca'nın ortasında arka direkte Elia'nın yaptığı gelişine vuruşta top farklı şekilde auta gitti.

78. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Selçuk'un kullandığı serbest vuruşta top kaleci Mert'te kaldı.

89. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Feghouli'nin ortasında arka direkte Onyekuru'nun yaptığı vuruşta top kaleci Mert'te kaldı.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Asım Yusuf Öz xx, Osman Gökhan Bilir xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Mahmut Tekdemir xx, Epureanu xx, Clichy xx, İrfan Can xxx, Emre xx, Visca xx, Napoleoni xx (Elia dk. 67 x), Mossoro xx (Soner dk. 90+2 ?), Bajic xx (Adebayor dk. 67 xx)

Yedekler: Volkan, Attamah, Arda, Hafez, Kerim Frei, Uğur Uçar, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Serdar xx, Ozan Kabak xx, Nagatomo xx, Fernando xx, Ndiaye xx, Onyekuru xx, Rodrigues xx (Selçuk dk. 46 x), Feghouli xx, Eren xxx (Linnes dk. 83 ?)

Yedekler: İsmail Çipe, Maicon, Ahmet, Ömer, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Muğdat

Teknik Sorumlu: Levent Şahin

Goller: İrfan Can (dk. 18) (Medipol Başakşehir), Eren (dk. 30 pen.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Serdar, Fernando (Galatasaray) Emre, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Caiçara (Medipol Başakşehir) - İSTANBUL Galatasaray,Başakşehir
15 Aralık 2018 Cumartesi 21:05



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