24.05.2019 20:02
»»

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada ceza sahası içine giren İrfan'ın şutunu kaleci Ufuk kontrol etti.

59. dakikada Elia'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Napoleoni'nin şutu direğin yanından auta çıktı.

63. dakikada sol kanatta savunmadan dönen topla buluşan İrfan'ın plase vuruşu direğin üstünden auta çıktı.

68. dakikada sağ kanatta topla ceza sahası içine giren Cisse'nin şutunu kaleci Mert kornere çeldi.

68. dakikada sağ kanattan Villafanez'in kullandığı köşe vuruşunda Caulker'ın vuruşunu Mert oyun alanı içine çeldi.

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Ali Saygın Ögel xx, Deniz Caner Özaral xx

Başakşehir: Mert xx (Volkan dk. 85 ?), Caicara xx, Mahmut xx, Kudriashov xx, Clichy xx Gökhan xx, İrfan Can xx (Soner dk. 89 ?), Napoleoni xx (Robinho dk. 65 x), Visca xx, Elia xx, Bajic xx

Yedekler: Uğur, Attamah, Mert, Alparslan, Jojic

Teknik Sorumlu: Abdullah Avcı

Aytemiz Alanyaspor: Ufuk xx, Nsakala xx (Emre dk. 78 x), Welinton xx, Caulker xx, Cenk Ahmet xx, Ceyhun xx, Ozan xx, Villafanez xx (Hasan dk. 81 ?), Efecan xx, Fernandes xx (Joel Obi dk. 72 x), Cisse xx

Yedekler: Haydar, Baiano, Taha

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Visca (dk. 6) (Başakşehir), Fernandez (dk. 16) (Aytemiz Alanyaspor) - İSTANBUL Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir, Spor
Kaynak: İHA


YORUMLAR