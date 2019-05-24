Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir
evinde Aytemiz Alanyaspor
'u ağırladı. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada ceza sahası içine giren İrfan'ın şutunu kaleci Ufuk kontrol etti.
59. dakikada Elia'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Napoleoni'nin şutu direğin yanından auta çıktı.
63. dakikada sol kanatta savunmadan dönen topla buluşan İrfan'ın plase vuruşu direğin üstünden auta çıktı.
68. dakikada sağ kanatta topla ceza sahası içine giren Cisse'nin şutunu kaleci Mert kornere çeldi.
68. dakikada sağ kanattan Villafanez'in kullandığı köşe vuruşunda Caulker'ın vuruşunu Mert oyun alanı içine çeldi.
Stat: 3. İstanbul Fatih
Terim
Hakemler: Bahattin Şimşek
xx, Ali Saygın Ögel
xx, Deniz Caner Özaral xx
Başakşehir: Mert xx (Volkan dk. 85 ?), Caicara xx, Mahmut xx, Kudriashov xx, Clichy xx Gökhan xx, İrfan Can
xx (Soner dk. 89 ?), Napoleoni xx (Robinho
dk. 65 x), Visca xx, Elia xx, Bajic xx
Yedekler: Uğur, Attamah, Mert, Alparslan, Jojic
Teknik Sorumlu: Abdullah Avcı
Aytemiz Alanyaspor: Ufuk xx, Nsakala xx (Emre dk. 78 x), Welinton xx, Caulker xx, Cenk Ahmet
xx, Ceyhun
xx, Ozan xx, Villafanez xx (Hasan dk. 81 ?), Efecan xx, Fernandes xx (Joel Obi
dk. 72 x), Cisse xx
Yedekler: Haydar, Baiano, Taha
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Visca (dk. 6) (Başakşehir), Fernandez (dk. 16) (Aytemiz Alanyaspor) - İSTANBUL
Aytemiz Alanyaspor
, Başakşehir
, Spor
Kaynak: İHA