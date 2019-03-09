09 Mart 2019, 20:08
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Spor Toto Süper Lig: Mke Ankaragücü: 0 - Bursaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Mke Ankaragücü: 0 - Bursaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü, Bursaspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü, Bursaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.

Antalya deplasmanının ardından Ankara dönüşü Afyonkarahisar'da hayatını kaybeden Ankaragücülü Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakı'ya saygıda bulunmak için taraftar maçı tezahürat yapmadan izledi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Serkan Çınar xx, Kerem Ersoy xx, Deniz Caner Özaral xx

MKE Ankaragücü: Altay xxx, Pinto xx, Kulusic xx, Dja Djedje xx, Sacko xx, Boyd xx, Pazdan xx, Orgill xx, Kitsiou xx, Canteros xx, Abro xxx

Yedekler: Korcan, Mehmet, Alihan, İlhan, Cebrail, Scarione, Mathieu, Aydın, Kaan, Mahmut

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Bursaspor: Okan xx, Ertuğrul xx, Saivet xx, de Souza xx, Stephane xx, Yusuf Erdoğan xx, Shedu xx, Chedjou xx, Aytaç xx, Cengiz xx, Sakho xx

Yedekler: Muhammed, Santıago, Latovlevici, Furkan, Kubilay, Umut Nayır, Furkan, Onur, Ramazan, Burak

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Sarı kart: Dja Djedje (Ankaragücü) - ANKARA Bursaspor, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor
Kaynak: İHA