Spor Toto Süper Lig: Mke Ankaragücü: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü
sahasında Medipol Başakşehir
ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk yarı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Emre'nin çapraza uzun topunda, İrfan Can
'ın ceza alanına çevirdiği topla buluşan Visca sert ve düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 0-1
25. dakikada sağ kanattan Kaissara'nın ceza alanına yerden ortasında topla buluşan Mossoro'nun vuruşunda savunmaya da çarpan topu Altay
son anda çizgi üzerinde topu kontrol etti.
28. dakikada İrfan Can topla sağ çaprazdan ceza alanına girdi ve yerden sert bir vuruş yaptı ancak tehlikeli pozisyonda kaleci Altay topu ayaklarıyla önledi. Devam eden pozisyonda bu kez Bajic'in dönerek vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı.
43. dakikada topla buluşan Cerci ceza alanına girmeden vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.
45. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Visca'nın yerden sert vuruşunda kaleci Altay topu çeldi. Boşta kalan topu Yalçın ceza alanının dışına uzaklaştırdı.
Stat: Kocatepe
Hakemler: Cüneyt Çakır
xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun
xx
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır xx, Yalçın Ayhan
xx, Baıa Pınto xx, Wıllıam Faty xx, Kubilay Kanatsızkuş xx, Alessıo Corcı xx, Dja Djedje xx, İlhan Parlak
xx, Bakary Kone xx, Youness Mokhtar xx, Mathıeu Moulın xx
Yedekler: Alihan Kubalas, Thomas Heurtaux, Sedat Ağçay, Mehmet Sak
, Kenan Özer
, Mahmut Akan, Anton Putsila
, Erdem Şen
, Lanre Kehinde
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Medipol Başakşehir: Mert Günok
xx, Clichy xx, Emre xx, Epureanu xx, Edin Visca
xx, da Costa xx, Bajic xx, İrfan Can Kahveci xx, Napoleoni xx, Mahmut Tekdemir
xx, Paula Junior xx
Yedekler: Volkan Babacan
, Karim Hafez, Uğur Uçar
, Joseph Attamah
, Soner Aydoğdu
, Milos Jojic, Kerim Frei
, Gökhan İnler, Emmanuel Adebayor
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Visca (dk. 8) (Medipol Başakşehir) - AFYONKARAHİSAR
Altay,MKE Ankaragücü,Başakşehir
10 Aralık 2018 Pazartesi 21:17