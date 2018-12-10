Spor Toto Süper Lig: Mke Ankaragücü: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü
, Medipol Başakşehir
'e 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
64. dakikada Başakşehir'den Visca'nın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.
77. dakikada Yalçın Ayhan
'ın sağdan ceza sahasına ortaladığı topa Kubilay müsait pozisyonda kafayı vuramadı.
Stat: Kocatepe
Hakemler: Cüneyt Çakır
xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun
xx
MKE Ankaragücü: Altay
Bayındır xx, Yalçın Ayhan xx, Baıa Pınto xx, Wıllıam Faty xx, Kubilay Kanatsızkuş xx, Cerci xx (Lanre Kehinde dk. 81 ?), Dja Djedje xx, İlhan Parlak
xx, Bakary Kone xx, Youness Mokhtar xx (Anton Putsila
dk. 58 x), Mathıeu Moulın xx
Yedekler: Alihan Kubalas, Thomas Heurtaux, Sedat Ağçay, Mehmet Sak
, Kenan Özer
, Mahmut Akan,, Erdem Şen
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Medipol Başakşehir: Mert Günok
xx, Clichy xx, Emre xx, Epureanu xx, Edin Visca
xx, da Costa xx, İrfan Can
Kahveci xx (Gökhan İnler dk. 87 ?), Napoleoni xx (Kerim Frei
dk. 90 ?), Mahmut Tekdemir
xx, Paula Junior xx, Bajic xx (Emmanuel Adebayor
dk. 90+1 ?)
Yedekler: Volkan Babacan
, Karim Hafez, Uğur Uçar
, Joseph Attamah
, Soner Aydoğdu
, Milos Jojic
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Visca (dk. 8) (Medipol Başakşehir)
Sarı kart: Emre (Medipol Başakşehir) - AFYONKARAHİSAR
MKE Ankaragücü,Başakşehir
10 Aralık 2018 Pazartesi 22:15