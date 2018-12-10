10 Aralık 2018, 22:15
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Spor Toto Süper Lig: Mke Ankaragücü: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Mke Ankaragücü: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

64. dakikada Başakşehir'den Visca'nın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

77. dakikada Yalçın Ayhan'ın sağdan ceza sahasına ortaladığı topa Kubilay müsait pozisyonda kafayı vuramadı.

Stat: Kocatepe

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır xx, Yalçın Ayhan xx, Baıa Pınto xx, Wıllıam Faty xx, Kubilay Kanatsızkuş xx, Cerci xx (Lanre Kehinde dk. 81 ?), Dja Djedje xx, İlhan Parlak xx, Bakary Kone xx, Youness Mokhtar xx (Anton Putsila dk. 58 x), Mathıeu Moulın xx

Yedekler: Alihan Kubalas, Thomas Heurtaux, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Kenan Özer, Mahmut Akan,, Erdem Şen

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Clichy xx, Emre xx, Epureanu xx, Edin Visca xx, da Costa xx, İrfan Can Kahveci xx (Gökhan İnler dk. 87 ?), Napoleoni xx (Kerim Frei dk. 90 ?), Mahmut Tekdemir xx, Paula Junior xx, Bajic xx (Emmanuel Adebayor dk. 90+1 ?)

Yedekler: Volkan Babacan, Karim Hafez, Uğur Uçar, Joseph Attamah, Soner Aydoğdu, Milos Jojic

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Visca (dk. 8) (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Emre (Medipol Başakşehir) - AFYONKARAHİSAR MKE Ankaragücü,Başakşehir
10 Aralık 2018 Pazartesi 22:15



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