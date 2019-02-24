Spor Toto Süper Lig: Mke Ankaragücü: 2 - Bb Erzurumspor: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü
evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor
'u konuk etti. Başkent ekibi, ev sahibi olmanın avantajıyla maçı 2-1 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Opseth'in ceza sahası dışından kullandığı frikikte top baraja da çarparak ağlara gitti. 1-1
64. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde ceza sahasında topla buluşan Egemen Korkmaz
'ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.
90+2. dakikada ceza sahasına yapılan ortada İlhan Parlak
topu kafayla Orgill'e indirdi. Orgill, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
Stat: Eryaman
Stadı
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ceyhun Sesigüzel
xx, İbrahim Çağlar
Uyarcan xx
MKE Ankaragücü: Altay
xx, Sedat xxx, Pinto xx, Kulusic xx, Sacko xxx (Azur dk. 81 ?), Boyd xxx, Pazdan xxx, Orgill xx, Kitsiou xx, Canteros xx (İlhan Parlak dk. 75 xx), Moke x (Moulin dk. 65 x)
Yedekler: Koray, Alihan, Mahmut, Cebrail
, Scarione, Aydın
, Kaan
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: İbrahim Sehic xx, Egemen Korkmaz xx, Obertan xxx (Gilles dk. 81 ?), Schwechlen x, Emrah
xx (Kone dk 90 ?), İbrahim Akdağ
xx, Fatih
xx, Eduok xx (Taylan dk. 72 x), Opseth xx, Lokman x, Jasmin x
Yedekler: Hakan Canbazoğlu
, Munsy, Hakan Arslan
, Tshabalala
, Sefa
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Goller: Boyd (dk. 25), Orgill (dk. 90+3) (MKE Ankaragücü), Opseth (dk. 47) (BB Erzurumspor)
Kırmızı kart: Opseth (dk. 72) (BB Erzurumspor)
Sarı Kartlar: Kitsiou, Orgill (MKE Ankaragücü) - ANKARA
Spor
Kaynak: İHA