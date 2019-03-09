Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk Yarı)

Kaynak: İHA

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Akhisarspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.Maçtan dakikalar (İlk yarı)4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Yusuf Yazıcı'nın şutunda kaleci Lukac topu rahat bir şekilde kontrol etti.18. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Novak'ın şutu kaleci Lukac'tan döndü.23. dakikada ceza yayının biraz gerisinde topla buluşan Yusuf'un sert şutunu kaleci güçlükle çeldi.33. dakikada ceza yayı içinde Ekuban'ın sert şutunda top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.39. dakikada ceza yayının gerisinden Ekuban'ın pasında topla buluşan Rodallega'nın ceza sahasına girmeden sert şutunda kaleci Lukac gole izin vermedi.42. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Serginho'nun vuruşunda Uğurcan kalesini gole kapattı.45. dakikada sağ kanattan Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Ekuban'ın kafa şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.Stat: Medical ParkHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Ali Saygın Ögel xx, Candaş Elbil xxTrabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet xx, Hüseyin Türkmen xx, Majid Hosseini xx, Novak xx, Nwakaeme xx, Ekuban xx, Yusuf Yazıcı xx, Abdulkadir Parmak xx, Jose Sosa xx, Rodallega xxYedekler: Arda Akbulut, Toure, Ali Osman Karnapoğlu, Ibanez, Vahid Amiri, Murat Cem Akpınar, Batuhan Artarslan, Olcay Şahan, Koray KılınçTeknik Direktör: Ünal KaramanAkhisarspor: Lukac xx, Zeki Yavru xx, Kadir Keleş xx, Caner Osmanpaşa xx, Cocalic xx, Sissoko xx, Serginho xx, Barbosa xx, Onur Ayık xx, Rotman xx, Bokila xxYedekler: Halil Yeral, Bora Körk, Musa Nizam, Lopes, Vrsajevic, Regattin, Aykut Çeviker, Bilal Kısa, Eray AtasevenTeknik Sorumlu: Cem KavçakSarı kartlar: Majid Hosseini, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor) - TRABZON