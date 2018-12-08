08 Aralık 2018, 17:00
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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Ligin 15’nci haftasında Trabzonspor ile Atiker Konyaspor karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Ligin 15'nci haftasında Trabzonspor ile Atiker Konyaspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

22. dakikada Onazi'nin hatalı pasını kapan Jahovic topla birlikte ceza sahası içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Jahovic vuruşunda ise meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.

34. dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı fual atışında ceza sahası içindeki Hüseyin Türkmen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.

44. dakikada Onazi, uzak mesafeden kaleyi yokladı ancak top farklı şekilde yandan auta çıktı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx

Trabzonspor: Uğurcan x, Pereira x, Toure x, Hüseyin x, Novak x, Onazi x, Sosa xx, Yusuf Yazıcı x, Nkawaema x, Abdulkadir Ömür x, Rodallega x

Yedekler: Esteban, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Vahid Amiri, Olcay, Batuhan Artaslan, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Ibanez, Zeki Yavru

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Atiker Konyaspor: Serkan x, Skubic x, Ali Turan x, Uğur Demirok x, Ferhat x, Jansson x, Jertovic x, Ömer Ali Şahiner x, Amir Hadziaahmetovic x, Traore x, Jahovic x

Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Volkan Findıklı, Lılosevic, Moke, Fofana, Opanasenko, Filipovic, Mücahit Can Akçay

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Sarı Kart: Uğur Demirok (Atiker Konyaspor) - TRABZON Trabzonspor,Konyaspor
08 Aralık 2018 Cumartesi 17:00



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