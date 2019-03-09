Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Akhisarspor: 1 (Maç Sonucu)

Kaynak: İHA

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Akhisarspor'u konuk etti. Bordo-mavili ekip mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)47. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bokila'nın yerden şutunda kaleci Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.60. dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe atışında ön direkte Hüseyin'in kafa vuruşunda kaleci Lukac parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.65. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Rotman'ın pasında arka direkte bomboş durumdaki Bokila, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-170. dakikada Sosa'nın kullandığı köşe atışından, Sissoko'dan, seken top Nwakaeme'nin önünde kaldı. Bu oyunun dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-173. dakikada Abdulkadir Parmak ceza sahasına girerken Lopes tarafından yere düşürülünce hakem önce penaltı kararı verdi. Ardından VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Uğurlu, kararını değiştirmedi.76. dakikada beyaz noktanın başına gelen Sosa, topu köşeden ağlarla buluşturdu. 2-1Stat: Medical ParkHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Ali Saygın Ögel xx, Candaş Elbil xxTrabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Kamil Ahmet xx (Toure dk. 69 xx), Hüseyin Türkmen xx, Majid Hosseini xx, Novak xxx, Nwakaeme xxx, Ekuban xxx, Yusuf Yazıcı x (Olcay Şahan dk. 67 xx), Abdulkadir Parmak xxx, Jose Sosa xxx, Rodallega xx (Vahid Amiri dk. 90+7 ?)Yedekler: Arda Akbulut, Ali Osman Karnapoğlu, Ibanez, Murat Cem Akpınar, Batuhan Artarslan, Koray KılınçTeknik Direktör: Ünal KaramanAkhisarspor: Lukac xx, Zeki Yavru xx, Kadir Keleş xx, Caner Osmanpaşa xx, Cocalic xx, Sissoko x (Bilal Kısa dk. 78 x), Serginho xx, Barbosa x (Regattin dk. 85 ?), Onur Ayık xx, Rotman xx, Bokila xx (Lopes dk. 72 x)Yedekler: Halil Yeral, Bora Körk, Musa Nizam, Vrsajevic, Aykut Çeviker, Eray AtasevenTeknik Sorumlu: Cem KavçakGoller: Bokila (dk. 65) (Akhisarspor), Nwakaeme (dk. 70), Sosa (dk. 76 pen.) (Trabzonspor)Sarı kartlar: Majid Hosseini, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet, Olcay Şahan (Trabzonspor), Serginho, Bokila, Zeki Yavru (Akhisarspor) - TRABZON