Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig' in 13. haftasında Trabzonspor
ile Fenerbahçe
karşılaştı. Müsabakayı Trabzonspor 2-1 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada sağ taraftan Pereira'nın ortasında meşin yuvarlağa iyi yükselen Novak'ın vuruşunda top ağalarla buluştu. 1-0
53. dakikada Fenerbahçe savunmasından seken top Onazi'nin önüne düştü. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Harun'dan döndü.
58. dakikada orta sahadan aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun'un solundan auta çıktı.
59. dakikada üst üste gelen Trabzonspor ataklarında ceza sahası içindeki Yusuf Yazıcı
, Novak'ı gördü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Novak'ın vuruşunda ise meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
61. dakikada Pereira'nın pasıyla topla birlikte ceza sahası içine giren Abdulkadir Ömür'ün aşırtma vuruşunda Harun'un müdahalesiyle üst direğe çarpan top oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
74. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışında sert şutunda Harun'un ellerinden seken top kornere çıktı.
75. dakikada Sosa'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun'un solundan ağalarla buluştu. 2-0
82. dakikada Barış Alıcı'nın sol kanattan pasında topla buluşan Frey'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın sağından ağalarla buluştu. 2-1
85. dakikada Frey'in ceza sahası dışından vuruşunda Ugurcan'ın müdahalesinde üst direğe çarpan top oyun alanına döndü. Sonrasında Slimani'nin kafa vuruşunda top üst direkten dışarı çıkarken, ofsayt bayrağını kaldırdı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Halil Mutlu
Meler xx, İbrahim Çağlar
Uyarcan xx, Cevdet Kömürcüoğlu
xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xxx, Hüseyin Türkmen
xxx, Toure
xx, Novak xxx, Onazi xx, Sosa xxx, Yusuf Yazıcı xxx (Batuhan Artaslan dk. 84 ?), Abdulkadir Ömür xxx (Olcay dk. 90+1), Nwakaeme xx (Ekuban dk. 72 x), Rodallega xx
Yedekler: Esteban, Vahid Amiri
, Murat Cem Akpınar
, Mustafa Akbaş
, Ibanez, Zeki Yavru
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Fenerbahçe: Harun xxx, Isla xx (Yiğithan dk. 90+2 ?), Skartel xx, Neustader xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal
x (Mehmet Ekici
dk. 60 x), Elij Elmas xx, Ayew xx, Valbuena xx (Barış Alıcı dk. 71 x), Slimani x, Frey x
Yedekler: Berke Özer
, Ertan Ersu, İsmail Köybaşı
, Mahsun, Diego Reyes, Batuhan Yılmaz
Teknik Direktör: Erwin Koeman
Goller: Novak (dk. 50), Sosa (dk. 75) (Trabzonspor), Frey (dk. 82) (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: Slimani, Frey, Yiğithan (Fenerbahçe), Onazi, Pereira, Uğurcan (Trabzonspor) - TRABZON
Yusuf Yazıcı,Fenerbahçe,Trabzonspor
25 Kasım 2018 Pazar 21:14