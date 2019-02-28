Spor Toto Teşkilat Başkanlığı "İddaa" İhalesini Onayladı (Yeniden)

Kaynak: DHA

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, "iddaa" ihalesini onaylandığını ve Şans Girişim Ortak Girişimi ile 10 yıllık sözleşme yapıldığını duyurdu.Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması işine ilişkin olarak 11.02.2019 tarihinde gerçekleştirilen ihalenin neticelendirilmesinin ardından Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız ile Şans Girişim Ortak Girişimi arasında 28.02.2019 tarihinde 10 yıl süreli sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı. - İstanbul