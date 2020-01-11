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Spor Toto Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonası'nda altı Türkiye rekoru kırıldı

Atletizmde İstanbul'da yapılan Spor Toto Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonası'nda altı Türkiye rekoru kırıldı.

11.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:30Spor Toto Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonası'nda altı Türkiye rekoru kırıldı
Atletizmde 'da yapılan Toto Salon Yürüyüş Şampiyonası'nda altı Türkiye rekoru kırıldı.
Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen ve bu yıl beşincisi düzenlenen organizasyona 129 sporcu katıldı.
Doha 2019 Dünya Şampiyonası'nın beşincisi Salih Korkmaz, büyük erkeklerde birinci oldu. Korkmaz, 5000 metrelik mesafeyi 19.13.59'luk derecesiyle tamamlarken, geçen yıl aynı salonda yaptığı 19.15.67'lik dereceyi iki saniye geliştirdi.
3000 metre geçişinde ise Şahin Şenoduncu 11.30.29'luk derece ile büyükler, Abdülselam İmuk 11.30.84 ile 23 yaş altı rekorunun yeni sahibi oldu.
Büyük kadınlar yarışında Meryem Bekmez, 3000 metrelik mesafeyi 12.31.08'lik derece ile noktalayarak hem kendisine ait 12.35.23'lük büyükler rekorunu, hem de Tuğçe Güneş'in 23 yaş altı derecesini yenileyerek iki rekor birden kırdı.
Kadınlar 20 yaş altında Leyla Işık, 2000 metre geçişinde 8.49.46 gibi bir derece yakalayarak Meryem Bekmez'in 2017'deki 8.55.18'ini geçerek yeni rekorun sahibi oldu.

Dünya Şampiyonası, İstanbul, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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